快訊

你住在斷層帶上嗎？經濟部今公告「這三條」斷層帶的劃定

2歲男童作夢尖叫喊「老師不要」私處紅腫 家長控幼兒園女師「指侵」

停車格塗銷不全卻挨罰 7旬翁申訴成功…撤870張紅單

文總除夕特別節目 邀蕭煌奇、家家等人接力K歌

中央社／ 台北17日電

讓男女老少一起看節目K歌，文總春節特別節目「2025 WE ARE 我們的除夕夜」推出主題「全家歡聚KTV」，邀請歌手蕭煌奇、家家、蕭秉治接力翻唱KTV華語熱門排行榜歌曲。

「2025 WE ARE 我們的除夕夜」由文化總會製作、三立電視首播，文總今天發布新聞稿表示，每到春節假期就要與親朋好友團聚歡唱，WE ARE特別規劃全新主題「全家歡聚KTV」，舞台也將打造為豪華包廂情境，揪大家除夕夜與歌手們一起K歌。

2024 WE ARE文總曾規劃「經典歌廳秀」主題，邀請與日本舞團Avantgardey大跳「保庇」掀起熱議。2025 WE ARE也將再度呈現「經典歌廳秀」主題，邀請王彩樺與邵大倫擔任主持人，並加入張秀卿、蔡秋鳳等天后，將時空拉回60、70年代，重溫各世代膾炙人口的歌曲。

文總近年積極推廣台饒音樂，2025 WE ARE舞台中另推出限定嘻哈男團BSB演出，由選秀節目「大嘻哈時代」中的人氣選手SAVAGE.M馬克、FRαNKIE 阿法、阿夫 Suhf、艾蜜莉AMILI組成，為向2025年金鐘60年致敬，也特別邀請「寫詞神手」韓森為WE ARE舞台譜寫新詞曲，回顧那些年帶給大家無數歡笑、陪伴大家一起成長的經典電視節目。

「2025 WE ARE 我們的除夕夜」預計超過40組演出團隊及逾5百名青年學子參演，已公布卡司包含中國娃娃China Dolls X、ABAO阿爆（阿仍仍）、那屋瓦少女隊Nanguaq Girls、林美秀、芒果醬Mango Jump等人。

「2025 WE ARE 我們的除夕夜」將於2025年1月28日晚上7時播出，播出頻道包含三立都會台、三立台灣台、中華電信MOD、Hami Video、LINE TODAY、文總YouTube等平台；國際影音平台TaiwanPlus也將同步以英語字幕向全世界觀眾播送。

KTV 舞台 除夕夜

延伸閱讀

不爽胡瓜空降華視除夕？徐乃麟曾國城「連價碼都說了」

台視「紅白」首波卡司曝光！華語歌壇大咖全來了

胡瓜領軍華視除夕不忍了！擠走徐乃麟、曾國城真相曝光

緯創小年夜17日登場 席開千桌萬人齊聚、卡司引關注

相關新聞

輻射冷卻效應5縣市低溫特報 明晨恐低於10度

中央氣象署下午16時23分針對新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣等5縣市發布低溫特報，明晨到明天上午恐低於攝氏10度。 氣象署指出，輻射冷卻影響，氣溫明顯偏低，明（18日）晨至上午局部地區有10度以下氣溫（黃色燈號）發生的機率，請民眾注意。 黃色燈號：新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣。影響時間：18日晨至18日上午。

公務員傑出貢獻獎頒獎 打詐檢察官獲獎

考試院今天舉行「公務人員傑出貢獻獎」頒獎典禮，賴清德總統出席，並頒獎給偵辦重大詐騙案的北檢主任檢察官曾揚嶺等傑出公務員。

公糧收購價格調高至今無解 民眾黨團限期一周內提解方

民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天說，行政院編列明年度公務預算，一度引發軒然大波，最後終於提出解決方案，然而針對提高公糧收購...

Fans17事件引譁然 林月琴：兒少性剝削零容忍

網路成人片平台「Fans17」上傳上萬部未成年性影片，橋頭地檢署偵辦後，聲押蔡姓負責人等6人獲准，其中被收押的男子葉昌圳...

元旦新制！ 自動通關系統放寬3限制 10歲以上就能申請

內政部明年1月1日將實施放寬自動查驗通關系統申請及使用資格，擴大使用對象。內政部表示，將放寬年齡、身高、無戶籍國民等三項...

雙城論壇開幕 蔣萬安喊話：多一點對話，少一點對峙

2024台北上海城市論壇今天舉行開幕式，雙方在台北市長蔣萬安、台北市副市長林奕華、上海市副市長華源見證下，簽署「台北市與上海市推動智慧醫療合作備忘錄」與「台北市立動物園與上海動物園小貓熊物種交流及保育合作備忘錄」共2項MOU備忘錄。 蔣萬安致詞時向兩岸領導人喊話，「多一點對話，少一點對峙」；「多一點和平的橄欖枝，少一點衝突的酸葡萄」；「多一點漁船燈火點綴夕陽，少一點船艦飛機的喧囂呼嘯」，也再次重申「和平是可貴的，衝突是不智的；和平之路儘管曲折，但值得我們負重前行」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。