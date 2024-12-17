文總除夕特別節目 邀蕭煌奇、家家等人接力K歌

讓男女老少一起看節目K歌，文總春節特別節目「2025 WE ARE 我們的除夕夜」推出主題「全家歡聚KTV」，邀請歌手蕭煌奇、家家、蕭秉治接力翻唱KTV華語熱門排行榜歌曲。

「2025 WE ARE 我們的除夕夜」由文化總會製作、三立電視首播，文總今天發布新聞稿表示，每到春節假期就要與親朋好友團聚歡唱，WE ARE特別規劃全新主題「全家歡聚KTV」，舞台也將打造為豪華包廂情境，揪大家除夕夜與歌手們一起K歌。

2024 WE ARE文總曾規劃「經典歌廳秀」主題，邀請與日本舞團Avantgardey大跳「保庇」掀起熱議。2025 WE ARE也將再度呈現「經典歌廳秀」主題，邀請王彩樺與邵大倫擔任主持人，並加入張秀卿、蔡秋鳳等天后，將時空拉回60、70年代，重溫各世代膾炙人口的歌曲。

文總近年積極推廣台饒音樂，2025 WE ARE舞台中另推出限定嘻哈男團BSB演出，由選秀節目「大嘻哈時代」中的人氣選手SAVAGE.M馬克、FRαNKIE 阿法、阿夫 Suhf、艾蜜莉AMILI組成，為向2025年金鐘60年致敬，也特別邀請「寫詞神手」韓森為WE ARE舞台譜寫新詞曲，回顧那些年帶給大家無數歡笑、陪伴大家一起成長的經典電視節目。

「2025 WE ARE 我們的除夕夜」預計超過40組演出團隊及逾5百名青年學子參演，已公布卡司包含中國娃娃China Dolls X、ABAO阿爆（阿仍仍）、那屋瓦少女隊Nanguaq Girls、林美秀、芒果醬Mango Jump等人。

「2025 WE ARE 我們的除夕夜」將於2025年1月28日晚上7時播出，播出頻道包含三立都會台、三立台灣台、中華電信MOD、Hami Video、LINE TODAY、文總YouTube等平台；國際影音平台TaiwanPlus也將同步以英語字幕向全世界觀眾播送。