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黑水虻助廚餘處理 農業部擬鬆綁法規

中央社／ 台北17日電

有學者關心黑水虻可以處理餘廚，但受限於現在法規難發展。農業部表示，近期將會預告農業設施容許鬆綁，另外未來在永續航空燃油，也希望能用國內的材料，其中之一可能就是蟲油。

行政院今天舉辦「第12次全國科學技術會議」，下午場議題為「淨零永續」。

在會中交流的部分，台灣大學昆蟲學系名譽教授石正人提問，現在人普遍對昆蟲有誤解，必須要用科學的方法破解迷思，如黑水虻可以處理餘廚，但現在人仍很排斥，之前開會，也有很多高階長官還沒辦法走出迷思；另外，如希望蟲、糞雖然熱值高，但受限於法規沒辦法做成SRF，應該考慮鬆綁。

環境部次長施文真表示，環境部有注意到廢棄物處理應利用自然解方，也確實有找一些畜牧場合作處理，但後續需要很多科研支持，如處理效率等。

中央大學水文與海洋科學研究所教授李明旭說，國科會先前有針對生質能資源化開過多場會議，115年請各部會整合提案，生質能會有多元考量，對未來生物或其他技術，對整個能源、資源產生的效益會整體去評估。

農業部資源永續利用司司長莊老達表示，今年起農業部轄管的休閒農場，有8家發展生物質循環，其中也有幾家採用黑水虻。

至於法規鬆綁問題，莊老達指出，首先是在農業設施容許部分，預計這1、2週就會預告草案，若處理以循環為目的，可採農業設施容許的方式來做，若不是純粹處理農業廢棄物，也會同意變更、做共同處理。

莊老達說，目前正在爭取115年起的公共建設計畫，希望各地設處理中心。

莊老達進一步說明，設施用地解決後，其他相關法規如飼料、肥料管理法要解決，簡單地說，黑水虻要進入飼料，就要確認那隻蟲吃什麼，吃的不同就會進入不同後端的再利用。

莊老達提到，未來在永續航空燃油，也希望能用國內的材料，其中之一可能就是蟲油，因富含蛋白質，另外也可能會是非作物的生質能來源等。

永續 農業部 黑水虻

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