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環部：發展智慧電網及儲能 盼實現綠色生產消費

中央社／ 台北17日電

為達2050淨零再生能源公會建議加強饋線及共同升壓站的設置，學者呼籲以科研協助淨零及調適。環境部說，政府會發展綠色科技及循環經濟，如智慧電網與儲能科技，實現綠色生產及消費。

行政院今天舉辦「第12次全國科學技術會議」，下午場議題為「淨零永續」。

再生能源商業同業公會理事長胡惠森引言，針對台灣再生能源發展的現況，如太陽光電需盤點可設置「能源用地」土地免變更，另外需簡化手續、公權力應解決亂象等。

胡惠森並點出再生能源與以往電力設施不同之處，在於過往都是集中式發電，現在則是分布式，應該加強饋線及共同升壓站的設置。

胡惠森說，台灣的離岸風電需要金融支持，另外也建議台灣儲能的發展能納入節能方案，協助國家深度節能。

中央大學水文與海洋科學研究所教授李明旭說，台灣目前雖然有淨零有路徑，但調適路徑並不明確；不論淨零、調適，都涉及跨層級治理，中央、地方的投入是有落差的，如何將災害的韌性提升到氣候韌性，就是需要加入科研。

李明旭強調，即使2050達到淨零，還是無法避免氣候變遷威脅，因此短期優先因應極端災害，中期應著重調適路徑、科技與財務支持，長期則是朝轉型調適的機會創造發展。

環境部報告指出，政府會發展綠色科技及循環經濟，實現綠色生產及消費。

其中在發展智慧電網與儲能科技部分，將啟動再生能源電網工程，掌握再生能源發電精準度；導入電力品質調控設備、強化電力系統穩定；並強化儲能應用系統。

環境部指出，其他包含推動多元綠能政策及技術、發展再生能源檢測驗證技術；除離岸風電、太陽光電外，另外諸如天然氣混氫燃燒、鼓勵民間投入地熱開發、發展海洋能前瞻技術等。

儲能部分，環境部提到，政府推動二氧化碳捕捉及封存試驗計畫，支持開發及驗證碳封存監測技術，應用於試驗場域，推動碳封存商業運轉。

環境部說，政府也鼓勵學研界開發電力去碳化、替代能源與節能科技相關新興與前瞻科技，並發展接軌國際碳捕捉與封存無碳電力監測及核算驗證系統。

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