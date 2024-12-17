外交學院分階段落實智庫化 與國內外機構合作研究

外交學院副院長陳文儀今天表示，正分階段落實「學院智庫化」理念，並與國內外智庫就外交政策進行合作研究，聚焦國際安全、能源自主、數位轉型及歐洲整合等重要議題。

外交部今天舉行例行記者會，外交及國際事務學院副院長陳文儀於業務報告指出，外交部長林佳龍積極推動「學院智庫化」，目前正分階段進行當中，外交學院與國內外智庫合作辦理友好國家的三邊對話，針對當代國際衝突、國際安全、能源自主、數位轉型、歐洲整合的未來、數位經濟、地緣政治等重要議題進行多場次的研討會，也促成國內外智庫意見領袖及專家學者的交流，未來外交學院將持續推動相關計畫。

根據外交部114年度預算書，外交學院就「智庫化」政策方向，辦理中、長期外交政策研究，另與智庫、大學系所進行相關議題合作研究，就外交時事及重大外交事件辦理專題演講、研討會、座談會及國際會議，以協助擬定外交政策。

媒體關切，外交學院與他國相似機構交流情形。陳文儀表示，外交學院已與13個國家外交部培訓機構簽署合作協定或瞭解備忘錄，進行互訪與課程交流，將以此為基礎進一步往「智庫化」邁進。

外交學院也肩負全民外交的任務。陳文儀提及，今年「全民外交研習營」邀請友邦聖克里斯多福及尼維斯、聖露西亞與聖文森駐台使節擔任研習營講座，拉近民眾與友邦的距離；另就「女力外交」在女校辦理研習營，也邀請國合會至大專院校宣講海外志工工作內容，讓學子了解「榮邦」、「固邦」理念與作為。

陳文儀指出，外交學院與美國夏威夷智庫東西中心合辦為期一個月的「太平洋島國青年領袖培訓計畫」（ PILP），今年有來自10國、21位學員參與，並首度安排學員夜宿屏東及台東原住民部落，討論到台灣原住民與太平洋島國原住民共同面對人口流失、傳統技藝傳承及文化遺址維護等挑戰，「原民外交不只是口號，而是實際落實」。