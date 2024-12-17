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Fans17事件引譁然 林月琴：兒少性剝削零容忍

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨立委林月琴。圖／聯合報系資料照片
民進黨立委林月琴。圖／聯合報系資料照片

網路成人片平台「Fans17」上傳上萬部未成年性影片，橋頭地檢署偵辦後，聲押蔡姓負責人等6人獲准，其中被收押的男子葉昌圳及蘇姓女子是知名網路社群「爆料公社」負責人及管理員，Fans17與爆料公社關係仍待釐清。民進黨立委林月琴今天表示，兒少性剝削零容忍，沒有任何理由。

林月琴指出，據網友分享，這個網站的犯罪活動，其實存在已久，在特定圈子裡，算是公開的秘密，這個說法是否讓大家覺得似曾相似？這也是她過去修正兒少性剝削條例時，始終堅持部會應承擔起主動巡查與偵查防制業務的原因，因為面對日漸組織化、高度分工化的犯罪集團，政府需要改變過往消極被動的角色，主動正面對抗，才能有效打擊不肖份子，透過戕害兒少身心健康的方式來牟利，避免更多兒少受到傷害。

林月琴說，要需要提醒社會大眾，今年「兒童及少年性剝削防制條例」修法後，針對無正當理由持有、付費持有、無故重製都有相關罰則，千萬不要以身試法；也感謝檢警在接獲線報後馬上發動調查，並且迅速採取相關法律行動。

林月琴表示，後續仍有必要全面清查平台內部所有影片，是否有透過暴力脅迫、威脅利誘等方式取得，深入追查金流，找出隱藏在背後的藏鏡人。並且，更重要的是，應該更積極地發揮修法後成立性影像資料庫的功能，透過比對影像，嘗試找出潛在的受害者，讓受害兒少不再陷入孤立無援的困境。

性剝削 林月琴 爆料公社

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