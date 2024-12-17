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元旦新制！ 自動通關系統放寬3限制 10歲以上就能申請

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
內政部明年1月1日將實施放寬自動查驗通關系統申請及使用資格，擴大使用對象。圖為旅客使用情形。圖／報系資料照
內政部明年1月1日將實施放寬自動查驗通關系統申請及使用資格，擴大使用對象。圖為旅客使用情形。圖／報系資料照

內政部明年1月1日將實施放寬自動查驗通關系統申請及使用資格，擴大使用對象。內政部表示，將放寬年齡、身高、無戶籍國民等三項資格，實施首年有戶籍國民受惠人數估計40萬人次、無戶籍國民受惠人數估計每年3萬人次。

內政部表示，放寬資格包括有戶籍國民申請使用自動查驗通關系統年齡自12歲以上調降至10歲以上；身高限制自140公分以上調降至120公分以上；開放無戶籍國民得以「免許可」申請及使用自動查驗通關系統。

內政部指出，為進一步最大化自動查驗通關系統使用效益並提升註冊率及使用率，修正申請及使用自動查驗通關作業有關有戶籍國民申請年齡及身高限制及無戶籍國民申請條件，修正要點摘要包括參考亞洲鄰近國家及地區自動查驗通關系統之使用年齡限制，且考量兒童容貌及青年容貌之性徵差異，已可由現行技術判斷為合理差異，因此調整申請人年齡。

身高部分，內政部表示，考量新一代自動查驗通關系統可清楚擷取臉部影像的最低身高為120公分，將申請人身高自140公分調降至120公分。且為充分保障無戶籍國民便利通關權益，爰開放無戶籍國民得以「免許可」申請及使用自動查驗通關系統。

內政部 戶籍

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