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環境部擬設綠領增能課程 最快2025年4月招生

中央社／ 台北17日電

環境部彭啓明今天表示，看好綠領人才仍在成長，未來環境部將會設計綠領「增能」課程；國環院說，目前正在與各大專院校洽談合作，由國環院提供教材、核發證明，最快明年4月就能招生。

環境部與104人力銀行今天舉辦「綠領人才就業趨勢報告」發布會。統計今年近3600家徵才企業有綠領人才需求，平均每月徵才2.2萬人，過去8年成長3.29倍；綠領職缺已揭露月薪起薪中位數來到新台幣4萬元，比整體職缺3.7萬元，高出8%。雙方並簽署MOU，未來每半年將會定期發布報告。

彭啓明表示，坊間有很多「ESG補習班」的課程，但其實全世界、包含聯合國都沒有一份正式關於減碳的證照，只有ISO有關於碳盤查、碳驗證人員的認照，其他的課程都類似「增能」。

彭啓明形容，就像鋼琴、小提琴家教，可能每小時請新台幣500元的老師或是請5000元的老師，政府無法直接限制這樣的商業市場；也因為過往的確有不正當、甚至違法的課程，環境部國家環境研究院未來會提供基本增能的課程，因此呼籲民眾能找穩定、正派的平台上課。

彭啓明提到，目前AI需求平均每月工作機會約2.9萬人、綠領2.2萬人，他看好綠領人才仍在成長，未來有機會達3倍、約6萬人的需求；因綠領屬於剛性需求，未來上市櫃公司都需要，甚至開始收碳費後，每家企業內部要怎麼淨零，工作職都會快速打開。

彭啓明補充，過去勞動部報告說收碳費後會造成部分產業大量失業，他尊重相關研究；但環境部本次與人力銀行合作，相信人力銀行的資料庫比學者、甚至政府的統計還要貼近民間，也更精準。

勞動部長洪申翰表示，淨零對過去很多高排碳的企業、產業可能會有衝擊，也可能影響勞工，如何化危機為轉機，就是非常關鍵的概念。

洪申翰說，公正轉型盡量不遺落任何人，是勞動部責無旁貸的事，更積極的是要創造更多綠色就業的機會；勞動部也會想職訓如何更綠、更有環境意識，未來在職場上能夠加值，讓勞工被重視，取得更好待遇的機會。

環境部國家環境研究院長劉宗勇表示，預計明年規劃成立公私協力淨零綠領培育聯盟，將跨部會合作，另外會設計綠領淨零人才資訊平台，揭露培訓與資源、職缺媒合等。

劉宗勇表示，接下來將會與各大專院校洽談合作，由國環院提供教材、統一考試、核發證明，在北中南東各區開設淨零排放增能課程，最快明年4月就能招生。

彭啓明 淨零 環境部

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