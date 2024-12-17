冬至送暖！台積電慈善基金會攜手桂冠 赴熊本廠為員工帶台灣家鄉味

12月21是台灣冬至時節，透過吃一碗湯圓，象徵家人團聚和生活圓滿！台積電慈善基金會董事長張淑芬攜手公益夥伴桂冠實業，本週一（12/16）遠赴日本熊本縣，與JASM熊本晶圓廠共同舉辦冬至吃湯圓的暖心活動，讓派駐熊本廠的台積同仁，也能吃到家鄉的味道，透過一碗湯圓、以飲食為媒介，將台灣特有的飲食文化與孝道精神，分享給日本在地員工。

此外，張淑芬也特別帶領團隊前往JASM熊本晶圓廠所在的菊陽町社區，與社區長輩一起品嚐湯圓，透過實際的交流拉近彼此距離，希望傳遞台灣家庭溫暖的飲食文化，更結合長輩關懷與孝道推廣的理念，讓在地居民感受到深厚的情感連結，與文化交流的美好。

台積電慈善基金會董事長張淑芬攜手公益夥伴桂冠實業，本週遠赴日本熊本縣，與JASM熊本晶圓廠同仁及其所在的菊陽町社區，舉辦冬至吃湯圓的暖心活動。 圖／張皓婷 攝影

「希望你們在異鄉也能品嘗到家鄉味，也可以學習交流台日不同的文化。」來到JASM熊本晶圓廠，就受到許多員工熱情歡迎，張淑芬提到，透過一碗湯圓，不僅讓遠在海外的同仁感受到家鄉的溫暖，更希望將台灣的孝道與關懷精神傳遞到每個角落，連結彼此的心，讓愛與文化跨越國界。

在張淑芬的理念下，台積電慈善基金會長期推廣「孝道」，藉由不同的公益形式與暖心對話，讓「孝道」從小開始扎根，同時也長期關注長輩關懷、惜食行善，攜手桂冠實業等多家食品企業，將飲食物資提供給弱勢據點及需要幫助的人。

台積電慈善基金會董事長張淑芬來到JASM熊本晶圓廠，攜手公益夥伴桂冠實業，舉辦冬至吃湯圓的暖心活動，讓遠在海外的同仁感受到家鄉的溫暖。 圖／張皓婷 攝影

台灣習慣在冬至日吃湯圓，象徵圓滿、豐碩，並增添一年歲月，不過，日本冬至並沒有特別吃湯圓的習俗，台積電慈善基金會董事長張淑芬、桂冠實業董事長王亞倫帶著台灣湯圓，與JASM熊本晶圓廠廠區近500名派駐海外的台積同仁、日本在地員工一起吃湯圓，並分享台灣吃湯圓習俗及飲食健康知識，活動安排讓日本在地員工感到驚喜及暖心。

在結束JASM熊本晶圓廠的冬至吃湯圓的暖心活動後，張淑芬帶領團隊前往JASM熊本晶圓廠所在的菊陽町社區，與菊陽町長𠮷本孝寿（Takatoshi Yoshimoto ）及社區長輩一起品嚐湯圓。台積電慈善基金會與桂冠實業也向長輩們，介紹湯圓的文化背景與製作方式，日本在地長輩們品嚐著這道帶有台灣特色的甜品，不僅對其糯滑的口感讚不絕口，更表示感受到了一種久違的溫暖。

台積電慈善基金會董事長張淑芬帶領團隊前往JASM熊本晶圓廠所在的菊陽町社區，與菊陽町長及社區長輩一起品嚐湯圓。 圖／張皓婷 攝影

除了文化交流，台積電慈善基金會也關注長者健康、延緩失能失智，日本熊本縣的人口高齡化速度、高齡人口比例，皆高於日本全國平均值，2024年7月台積電慈善基金會前往菊陽町，分享「企業x醫院／大學x社區」的健康長壽三角模式，朝向「預防失智症發生、減少長期照護人數」目標努力。

從一碗湯圓，深化文化理解與情感連結，更傳遞了對長輩的深切關懷與尊重。台積電慈善基金會表示，在董事長張淑芬的「孝道」理念下，除了將台灣文化帶到海外，更深化企業與當地社區的情感連結，展現出企業社會責任的另一種溫暖樣貌，並期許未來透過更多跨文化交流與公益行動，為世界帶來更多美好與希望。