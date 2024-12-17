租屋族有福！租金補貼戶數增75萬戶 內政部明年1月實施

為達標8年百萬租屋家庭支持計畫，行政院延長「300億元中央擴大租金補貼專案計畫」至民國115年，自明年起申請戶數將由50萬戶擴大為75萬戶。內政部表示，將從明年1月起實施，除了為一定所得以下無自有住宅之個人或家庭提供租金補貼，也為鼓勵婚育及加強關懷弱勢。

內政部表示，依據行政院核定「300億元中央擴大租金補貼專案計畫」，111年度提供50萬戶計畫戶數，該年度申請戶數約32.6萬戶，合格戶數約27.8萬戶。

內政部指出，行政院112年5月26日核定修正此專案計畫，112至113年度受理期間自112年7月3日至113年12月31日止，精進措施包含隨到隨辦、租約缺房東身分證字號可申請、納入18歲以上租屋族、 最早自申請日開始補貼，以加強保障民眾補貼權益。

後經行政院於113年8月19日核定修正計畫，將辦理期程延長至115年，111年至113年核定戶數均給予租金補貼、114年及115年補貼戶數提升至75萬戶，並修正中央及地方分工業務內容，以簡化審查流程。

內政部表示，針對一定所得以下無自有住宅之個人或家庭，提供租金補貼，並為鼓勵婚育及加強關懷弱勢，加碼補貼金額，協助租屋家庭減輕生活負擔。