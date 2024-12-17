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加眾院委員會：加國應主張台灣未來由台灣人民決定

中央社／ 多倫多16日專電

加拿大眾議院加中關係特別委員會今天發布「加拿大印太戰略2周年報告」，其中一項建議特別著眼台灣，要求加拿大政府主張：台灣未來須以和平且符合台灣人民意願的方式決定，且應持續支持台灣參與國際組織。

加中關係特別委員會的報告內容總計提出34項建議，並要求政府回應。其中第4點建議，要求加國政府在下次更新「印太戰略」時，應強調台灣未來必須以和平且符合台灣人民意願的方式決定，加拿大也應持續與理念相近國家，共同公開支持台灣有意義參與國際組織。

加拿大政府在2022年11月27日首次發布「印太戰略」（Indo-Pacific Strategy），宣示新政策方向；這分文件強調印太地區未來，無論是安全、經貿、尊重國際法及人權、民主價值、公共衛生及環境保護等議題，均對加拿大至關重要。加拿大將積極投入資源，致力深化與台灣等印太地區自由民主夥伴的合作，並反對任何威脅台海現狀的片面行徑。

2022年的「印太戰略」文件有多處提及台灣，指加拿大將持續深化台加關係多面向交往，就經貿、科技、供應鏈、公衛、民主治理及反制假訊息等領域深化合作，並在支持台灣韌性的同時，提升台加經貿以及人民對人民的連結。

眾院加中關係特別委員會2019年12月由加拿大跨黨派國會議員組成，去年3月30日首次公布「加拿大與台灣：動盪時局中的強健關係」報告（Canada andTaiwan: A Strong Relationship in Turbulent Times），全面探討加台關係，強調加拿大的「一中政策」與中國的「一中原則」有極顯著差異，加拿大基於其「印太戰略」將與台灣深化合作。

駐加拿大代表曾厚仁當時表示，這份報告是加拿大和台灣斷交以來，兩國關係發展最重要的一步。

去年的加中關係特別委員會報告即已提出一系列提升台加在外交、安全、經貿、科技及原住民等各項議題領域友好關係的建議；結論強調，台海安全現狀並非穩定，在中國日益升高對台威脅之際，加拿大維持與台灣交往，至關重要。

加拿大 印太 關係

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