影／泰籍移工遭撞致死 受害家屬求助無門

1960年12月17日，時任台北市長黃啟瑞的辦公室，上午被百餘違章建築被拆住戶包圍請願，下午住戶代表與市府協商未果，除了一名住戶被送醫治療外，其他被拆戶晚上全部搬進市政府走廊上打地鋪。 請願者為台北市愛國西路32號附近的32戶違章建築住戶。他們因違建房屋被警察拆除、無家可歸，乃扶老攜幼集體前往市府請願。因一時情緒激動，尤其不少婦女和小孩哭哭啼啼，吵鬧起來，警方派出大批員警前往維持秩序，還好沒有發生意外。

2024-12-17 09:00