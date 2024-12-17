影／泰籍移工遭撞致死 受害家屬求助無門
針對112年7月2日夜間，一名泰籍移工於苗栗竹南騎行自行車，竟連遭3輛車撞輾致死，第一輛車駕駛陳男經測為酒駕，第三輛車駕駛蔡女更是無照駕駛且肇事逃逸，而在林國成委員113年10月16日於立法院公開質詢並調閱本案相關文件後，卻發現苗栗地檢署早就於112年11月將三名駕駛皆以「不起訴」偵結，再議亦以「無告訴代理人」為由駁回，而泰國貿易經濟辦事處（泰辦處）於案發後及檢警偵查期間，均未接獲我國政府依涉外事件通常程序之通報，導致境外遺屬求助無門，程序瑕疵形成「制度性吃案」。
立委林國成表示本案除了未依涉外事件程序通報之外，偵辦本案之苗栗地檢署檢察官於偵辦過程中，亦被發現有諸多瑕疵，泰辦處求助無門，最後竟需要向立委請求協助，民進黨政府口口聲聲說重視人權，但本案可說是丟臉丟到國外。林國成呼籲法務部、外交部應建構涉外事件司法通報程序，強化檢察官人權觀念，勿讓犯罪被害人權益保障法與外國人司法近用權成為空泛口號。
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