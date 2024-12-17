影／泰籍移工遭撞致死 受害家屬求助無門

攝影中心／ 記者曾學仁／台北即時報導
針對一名泰籍移工於苗栗竹南騎行自行車，連遭3輛車撞輾致死，均未接獲我國政府依涉外事件通常程序之通報，導致境外遺屬求助無門，立委林國成（中）等上午在立法院舉行「荒唐苗檢，縱放酒駕、無照、肇逃犯！」記者會，呼籲法務部、外交部應建構涉外事件司法通報程序，勿讓犯罪被害人權益保障法與外國人司法近用權成為空泛口號。記者曾學仁／攝影
針對一名泰籍移工於苗栗竹南騎行自行車，連遭3輛車撞輾致死，均未接獲我國政府依涉外事件通常程序之通報，導致境外遺屬求助無門，立委林國成（中）等上午在立法院舉行「荒唐苗檢，縱放酒駕、無照、肇逃犯！」記者會，呼籲法務部、外交部應建構涉外事件司法通報程序，勿讓犯罪被害人權益保障法與外國人司法近用權成為空泛口號。記者曾學仁／攝影

針對112年7月2日夜間，一名泰籍移工於苗栗竹南騎行自行車，竟連遭3輛車撞輾致死，第一輛車駕駛陳男經測為酒駕，第三輛車駕駛蔡女更是無照駕駛且肇事逃逸，而在林國成委員113年10月16日於立法院公開質詢並調閱本案相關文件後，卻發現苗栗地檢署早就於112年11月將三名駕駛皆以「不起訴」偵結，再議亦以「無告訴代理人」為由駁回，而泰國貿易經濟辦事處（泰辦處）於案發後及檢警偵查期間，均未接獲我國政府依涉外事件通常程序之通報，導致境外遺屬求助無門，程序瑕疵形成「制度性吃案」。

立委林國成表示本案除了未依涉外事件程序通報之外，偵辦本案之苗栗地檢署檢察官於偵辦過程中，亦被發現有諸多瑕疵，泰辦處求助無門，最後竟需要向立委請求協助，民進黨政府口口聲聲說重視人權，但本案可說是丟臉丟到國外。林國成呼籲法務部、外交部應建構涉外事件司法通報程序，強化檢察官人權觀念，勿讓犯罪被害人權益保障法與外國人司法近用權成為空泛口號。

針對一名泰籍移工於苗栗竹南騎行自行車，連遭3輛車撞輾致死，均未接獲我國政府依涉外事件通常程序之通報，導致境外遺屬求助無門，立委林國成（右二）等上午在立法院舉行「荒唐苗檢，縱放酒駕、無照、肇逃犯！」記者會，呼籲法務部、外交部應建構涉外事件司法通報程序，勿讓犯罪被害人權益保障法與外國人司法近用權成為空泛口號。記者曾學仁／攝影
針對一名泰籍移工於苗栗竹南騎行自行車，連遭3輛車撞輾致死，均未接獲我國政府依涉外事件通常程序之通報，導致境外遺屬求助無門，立委林國成（右二）等上午在立法院舉行「荒唐苗檢，縱放酒駕、無照、肇逃犯！」記者會，呼籲法務部、外交部應建構涉外事件司法通報程序，勿讓犯罪被害人權益保障法與外國人司法近用權成為空泛口號。記者曾學仁／攝影

人權 司法 林國成

延伸閱讀

影／民眾黨團民調 過半民眾不滿勞動部職場霸凌處置

號召7日遊行反霸凌 民眾黨要賴清德表態

黃珊珊同窗被提名司法院長 民眾黨團 : 公事公辦勿遲交問卷

藍白支持停止遞減退休公教所得替代率 綠委批挑起對立

相關新聞

租屋族有福！租金補貼戶數增75萬戶 內政部明年1月實施

為達標8年百萬租屋家庭支持計畫，行政院延長「300億元中央擴大租金補貼專案計畫」至民國115年，自明年起申請戶數將由50...

駐外僑務秘書張希賢性騷擾部屬 監院通過彈劾移送懲戒

監察院今天表示，原僑委會駐聖保羅辦事處一等僑務秘書張希賢，任職期間利用公務上之權勢及機會，對下屬乙女有過度追求等性騷擾行...

影／泰籍移工遭撞致死 受害家屬求助無門

針對112年7月2日夜間，一名泰籍移工於苗栗竹南騎行自行車，竟連遭3輛車撞輾致死，第一輛車駕駛陳男經測為酒駕，第三輛車駕...

照片看歷史／1960年違建戶不滿被拆屋 到北市府打地鋪

1960年12月17日，時任台北市長黃啟瑞的辦公室，上午被百餘違章建築被拆住戶包圍請願，下午住戶代表與市府協商未果，除了一名住戶被送醫治療外，其他被拆戶晚上全部搬進市政府走廊上打地鋪。 請願者為台北市愛國西路32號附近的32戶違章建築住戶。他們因違建房屋被警察拆除、無家可歸，乃扶老攜幼集體前往市府請願。因一時情緒激動，尤其不少婦女和小孩哭哭啼啼，吵鬧起來，警方派出大批員警前往維持秩序，還好沒有發生意外。

軟銀宣布投資美國千億 川普：對美經濟展示信心

美國總統當選人川普16日上午與日本軟體銀行集團執行長孫正義見面，川普宣布，軟銀將投資美國1000億美元，預計創造10萬個...

圖解德國政治危機 蕭茲未通過信任投票 下一步為何

德國國會16日召開特別會議，針對總理蕭茲的信任投票案進行表決。由於蕭茲領導的執政聯盟已瓦解，他也喊話國會否決信任投票。美...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。