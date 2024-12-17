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環境部報告 綠領人才起薪中位數4萬元

中央社／ 台北17日電

環境部今天發布綠領人才就業趨勢報告，今年綠領職缺平均每月徵才2.2萬人，已揭露月薪的起薪中位數新台幣4萬元，最高為環境工程師10萬元；環境部規劃明年起公私協力每年培訓至少3500人次。

環境部與104人力銀行今天舉辦「綠領人才就業趨勢報告」發布會。統計今年近3600家徵才企業有綠領人才需求，平均每月徵才2.2萬人，過去8年成長3.29倍；綠領職缺已揭露的月薪起薪中位數4萬元，比整體職缺3.7萬元，高出8%。

報告指出，最近6年，有揭露薪資的綠領職缺月薪起薪中位數，從3.5萬元成長到4萬元、增幅14.3%；其中，薪資溢價幅度最多的是環境工程師，求職者月薪中位數10萬元，其次是ISO14064-2溫室氣體減量抵換專案主導審查員，求職者月薪中位數6萬元、廢水處理專責人員合格證書（包含甲級、乙級），求職者月薪中位數5萬元。

另外，報告顯示，2024年綠領徵才已擴及各主要產業，以電子資訊/軟體/半導體業每月徵才逾4300人最多，其次為一般製造業逾3200人、建築營造不動產業逾2700人、批發/零售/傳直銷業逾2500人、法律/會計/顧問/研發/設計業逾2300人。

進一步分析職務，2024年綠領徵才的主要職務，以環境安全衛生類人員逾3200個工作機會最多，其次為業務銷售類人員逾2900個、工程研發類人員逾1400個、門市營業類人員逾1041個、專案/產品管理類人員逾1029個。

報告中提到，今年約22%的綠領工作要求具有環境專業證照，比2017年的19%上升3個百分點。環境部規劃2025年成立公私協力淨零綠領培育聯盟，由環境部與大專院校分區設立北、中、南、東區淨零人力培育中心，每年培訓至少3500人次。

月薪 環境部 職缺

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