軟銀宣布投資美國千億 川普：對美經濟展示信心

美國總統當選人川普16日上午與日本軟體銀行集團執行長孫正義見面，川普宣布，軟銀將投資美國1000億美元，預計創造10萬個工作機會，他表示，這是對美國未來抱持信心的示範，並指出相關資金將協助美國國內AI相關產業的發展。

孫正義16日於佛州棕櫚灘（PalmBeach），在川普的住所海湖俱樂部（Mar-a-Lago）與川普會面，兩人在面談後共同舉行記者會。川普稱讚孫正義是這個時代最有成就的企業領袖之一，並宣布軟銀預計在接下來的4年之中，投資美國1000億美元，預料創造至少10萬個工作機會，並認為孫正義的決定代表他對美國選後的經濟非常樂觀，是對美國未來抱持信心的重大示範。

孫正義也呼應川普的說法表示，在川普宣布勝選之後，他對美國經濟的信心大增，正因如此，他將投資美國1000億美元，並指出，其金額是他在2016年所提出的2倍；孫正義笑說，他一直稱川普是一位加倍努力（double down）的總統，所以他也必須付出雙倍來表達他對美國經濟的信心程度。另外，他也對川普上任後表達期待，希望川普能夠再度為世界帶來和平。

孫正義曾在2016年12月，川普勝選之後，做出類似的承諾，宣布投資500億美元，當時預計將創造5萬個工作機會，不過最後是否達成目標，並無具體結果；外界評估，軟銀再度宣布投資美國，可能與川普日前承諾，凡投資逾10億美元的企業，可加速獲得各項許可有關。

川普則在會中詢問孫正義，能否將1000億美元的投資金額增加到2000億美元，孫正義聽到問題後笑說，他的承諾是1000億美元，不過在川普的支持之下，他會嘗試看看。據了解，軟銀承諾的1000億元將投入AI相關產業，包括晶片、資料中心等。

美國有線電視新聞網（CNN）日前委託研究機構製作民調，發現美國民眾對川普再度入主白宮表現出的態度兩極，有52％的民眾抱持正面態度，而有48％的民眾則持負面態度；該民調指出，對川普抱有期待的民眾普遍希望川普對美國經濟能夠有所作為，這也是川普在競選期間對選民做出的承諾，包括支撐美國經濟，和緩和國內通膨衝擊等。

川普指出，軟銀宣布的投資並非特例，未來將會有企業陸續做出宣布，並引述全國獨立企業聯合會 (NFIB) 日前所做的調查，指預期經濟將出現改善的小企業主比例飆升41個百分點，「這是前所未見的。」