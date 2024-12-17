回響／防亂倒廢棄物出招 清除機構車輛須裝GPS

本報關注廢棄物亂倒的專題報導「國在山河廢」引起各界回響，地方政府紛紛提出防制的精進作為，台南市環保局長許仁澤指出，持續加強科技執法蒐證，清除機構所有車輛依法須裝GPS，市府會更提高查核GPS的頻率，一有異常就告發。

南市議員郭鴻儀認為，廢棄物亂倒雖然政府也有責任，主要是業者的態度，因為了省錢、減少成本，明明收取上萬元的清理費，不循正常管道處理，卻以3、4千元非法處理，謀取暴利，因此政府要落實管控，更要嚴辦不法業者。

許仁澤說，為加強查緝非法棄置案件，市府結合13個局處、13個中央機關、37區公所，2022年成立「廢棄物非法棄置跨局處廉政專案小組」，出動超過11萬9千件次的稽查，查獲229件違規案件、移送55件。

市府表示，跨局處多管齊下同步進行查緝，管理源頭部分，工務局每月前往轄內列管土石方資源堆置處理場查核，接著環保局與警方採取包含電子圍籬等科技執法行動，針對分析後的高風險熱區、交通要道攔查砂石車，檢核聯單、行車路線、載運物等，若發現違規即依廢棄物清理法辦理。

末端為巡查部分，由農業局主導的聯合稽查小組針對都市計畫區與非都市計畫區的衛星變異點進行巡、稽查，並依都市計畫法或區域計畫法辦理。

許仁澤說，依法規清除機構的車輛本來就要全面裝設GPS，市府皆會監控、針對車輛軌跡做比對，將更不定期、隨時去追行駛的路線有無異常，甚至要求業者主動申報，期許透過快速打擊手段遏止亂倒行為汙染國土，伸張環境正義。