快訊

遭關押勞改21年…偵察機老飛官被俘不屈 7上將學弟參加他葬禮

北市南港計程車連撞6汽機車 20歲女行人也挨撞骨折送醫

氣旋肆虐法國馬約特島 外交部捐25萬歐元賑災

中央社／ 台北16日電

氣旋奇多重創法國海外省馬約特，造成死傷。外交部今天表示，外交部長林佳龍已指示駐法國代表處，向法國總統馬克宏轉達總統賴清德慰問，以及隨時提供協助的意願，並已透過駐處捐助25萬歐元協助賑災及災後重建。

氣旋奇多（Cyclone Chido）14日襲擊法國海外領土馬約特省，實際傷亡與災情目前尚不清楚。馬約特省省長比安維爾（François-Xavier Bieuville）昨天表示，死亡人數「肯定會有數百人，也許將近1000人或甚至數千人」。

外交部長林佳龍稍早於X平台發文表示，謹代表台灣政府與人民，向法國馬約特省受到氣旋影響的民眾致上最深切的哀悼及慰問。在此艱難時刻，台灣願隨時提供協助，支持法國人民的災後復原工作，並衷心祈願災區能夠早日恢復。

外交部晚間透過新聞稿指出，林佳龍已立即指示駐法國代表處，向法國總統馬克宏（EmmanuelMacron）轉達總統賴清德代表政府及人民的誠摯關懷與慰問；並向法方強調，如果有需要，政府樂願提供國際救難協助，並將透過駐處捐助25萬歐元協助當地賑災及災後重建。

外交部說明，據駐處掌握消息，目前暫無在當地的台灣人因風災傷亡或受困。外交部與駐法國代表處將密切關注後續情形，持續與法國相關部門保持聯繫並提供必要協助。

台灣人 外交部 林佳龍 法國 災後 賴清德 馬克宏

延伸閱讀

急尋新總理…法國內閣陷空轉 馬克宏將與在野黨協商

南太3友邦之旅圓滿完成 賴總統、林佳龍感謝外交人員

網紅捲統戰風波 林佳龍：台灣要做好因應和防範

王金平拋「主權同而不分」林佳龍：易陷名詞混淆與爭論

相關新聞

在立陶宛設大使館？蕭副總統：這是外交人員心願

副總統蕭美琴日前接受「立陶宛國家廣播電視台」專訪，被問到「台灣的目標是在立陶宛設立大使館嗎？」蕭副總統說，在各國設立大使...

陳梅慧告別式親友眼眶紅 檢偵結排除假車禍真殺人

前四海幫大哥郝廣民、金融犯罪調查師陳梅慧12月4日凌晨先後在國道一號新竹路段發生車禍，郝男重傷骨折、陳女死亡，兩車禍相距800公尺，因死傷者身分特殊，最高檢察署認為車禍可能有隱情，下令新竹地檢署釐清。 竹檢今開記者會宣布偵查終結，除分析車禍過程，也曬出事發現場畫面，強調車禍無犯罪陰謀論，並將肇事導致陳梅慧死亡的徐姓男司機依過失致死罪嫌起訴。

照片看歷史／1955年彌賽亞演唱會 韓德爾神曲感動聽眾

1955年12月16日，台北市中華基督教青年會在台北第一女子高級中學大禮堂舉行第九屆彌賽亞演唱會，演唱韓德爾神曲，300餘年來，一直是為慈善事業唱出光明溫暖的彌賽亞的歌聲，使500餘位聽眾深受感動。

注意力不足過動症易遭霸凌 圖解我國盛行率、有哪些症狀要警覺

國衛院研究發現，兒童時期曾被診斷為注意力不足過動症（ADHD）患者，青春期遭霸凌風險是無此症的1.52倍。專家表示，ADHD常見學習障礙、情緒控管不佳等問題，進而遭同儕霸凌，應早期介入治療。

聯合報一周大事12/8~12/14

更貼近市民的「心」！新北市再新增兩處心衛中心

「健康的心理狀態，是生活幸福指南！」新北市政府一直以來十分重視心理健康議題，為了更貼近每一位市民，讓每位市民都能夠享有在地、可近性的心理衛生服務，於113年11月11日正式啟動第五處蘆洲區及第六處淡水

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。