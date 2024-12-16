在立陶宛設大使館？蕭副總統：這是外交人員心願

副總統蕭美琴日前接受「立陶宛國家廣播電視台」專訪，被問到「台灣的目標是在立陶宛設立大使館嗎？」蕭副總統說，在各國設立大使館向來是台灣和辛苦打拚的外交人員的心願。

總統府今天發布新聞稿表示，蕭副總統日前接受「立陶宛國家廣播電視台（Lithuanian National Radioand Television, LRT）專訪，針對兩岸關係、立陶宛與台關係等議題，回應媒體提問。

對於兩國關係發展，副總統表示，台灣與立陶宛有許多共通點，都歷經複雜歷史，也曾為自由民主奮鬥，在俄羅斯入侵烏克蘭的當前局勢，大家看到中國、俄羅斯、北韓等威權政府更加深化合作；台灣和立陶宛這些過去曾被威權政權欺凌與脅迫且身處民主前線的國家應團結合作，共同捍衛民主。

蕭副總統說，台灣是一個小國家，但致力發揮超越自身規模的影響力，希望在全球科技發展和技術創新扮演重要角色；台灣建立非常強大科技產業，並供應推動人工智慧（AI）革命的先進半導體晶片；立陶宛有許多優勢，包括雷射產業、生物和金融科技實力，值得台灣學習，希望藉由雙邊經濟合作，兩國強化經濟，進而減少對威權政府的依賴。

對於台灣在立陶宛設立代表處後中國大陸的反應，蕭副總統說，台灣國際參與一向艱困，許多國家將取得國際組織會員身分和建立邦交視為理所當然，台灣卻必須極力爭取、舉步維艱。台灣遭受欺凌、孤立、壓迫，中國也利用脅迫手段對付和台灣站在一起的夥伴，台灣非常感謝立陶宛人民勇敢堅守民主。

蕭副總統說，台灣在立陶宛設立代表處，除了彰顯雙方共享民主、和平、自由價值，也有助促進民間及產業合作，例如，立陶宛基於安全考量，希望發展無人機產業，台灣也希望運用民間實力和技術，強化國防韌性。

被問到，台灣目標是否為在立陶宛設立大使館；副總統說，在各國設立大使館向來是台灣和辛苦打拚的外交人員的心願。遺憾的是，台灣現在只有十多個邦交國，中華人民共和國不斷施壓和威嚇，讓台灣難以在國際運作。

她說，面對不公義、不公平困境，台灣感謝許多國家瞭解聯合國大會第2758號決議遭錯誤解讀，包括荷蘭、英國、加拿大等國國會及歐洲議會都通過決議，強調台灣有意義參與國際組織重要性，並稱聯大第2758號決議遭錯誤解讀，不公平地阻礙台灣與其他國家建立正式關係。

蕭副總統說，台灣人民愛好和平，不希望與任何人發生衝突，但俄烏戰爭提醒大家，和平不能被視為理所當然，台灣必須強化自我防衛，讓社會更具韌性，如同許多歐洲國家發展全社會防衛計畫，除了傳統軍事武力，也包括具韌性的民間社會，透過強化實力韌性、自我防衛能力，避免衝突發生。

蕭副總統強調，儘管面對各種假訊息和政治干預，台灣仍努力建立人民對軍隊的信心，有些威權國家試圖透過散布假訊息干預政治、分化社會，並破壞人民對政府、軍隊和總統的信心。這都是假訊息攻勢一部分，也是威權政權常用手段，這不只發生在台灣，更擴及全球。