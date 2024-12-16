快訊

陳梅慧告別式親友眼眶紅 檢方排除「假車禍真殺人」律師曝家屬心聲

負責人捲兒少法遭押！爆料公社急切割 與Fans17關係全曝光

興達海基虧損64億 中鋼集團工會要求經濟部負責

衛福部2週內向立委報告霸凌案 109年輕生案也將查

中央社／ 台北16日電

多名立委今天要求衛福部重啟涉職場霸凌案調查，並公開調查報告。衛福部長邱泰源允諾，將對報告進行去識別化，2週內向衛環委員會等立委報告，民國109年輕生案也將再調查。

立法院社會福利及衛生環境委員會邀請衛生福利部針對「所屬機關有關霸凌事件之調查檢討」進行專題報告，並備質詢。民眾黨立法委員陳昭姿、國民黨立委蘇清泉及邱鎮軍等多名立委臨時提案，衛福部應重啟職場霸凌調查，並且公開完整調查報告。

衛福部人事處長李玉惠說，因當初霸凌調查是根據事證，且經過非常深度的訪談。當時受訪人員多希望匿名進行，講得非常深入，包含是在甚麼情況下遭受管理行為、有哪些身心影響等，若公布調查報告，就算遮蔽名字，也可能被按圖索驥辨認出身分，因此不希望公布調查報告。

衛福部次長呂建德說，在這次調查中，才好不容易大家有信賴，不宜為了公布報告而中斷信任。

邱泰源表示，相信各立委都德高望重，也知所輕重，因此會在進行去識別化後，將報告送到各委員辦公室，再請委員判斷，是否有傷害受訪者等疑慮，若仍認為有必要公布調查報告，則再行討論。

民進黨立委林月琴提醒，現在很多公務人員如驚弓之鳥，檢舉人也承擔很大壓力，就算有去個資，也可能因無法去除完整脈絡，製造另一場傷害，因此提醒一定要恪守密件原則。

蘇清泉要求，報告必須只能給立委本人，不可以交給助理，以免有洩漏疑慮，對公務人員造成二次傷害。

邱泰源承諾，衛福部將在去識別化後，於2週內親持調查報告，向衛環委員會等立委報告。

另外，陳昭姿表示，接獲民眾陳情，衛福部劉姓主秘兼社保司長，在民國109年3月接掌健保署台北業務組組長後，該組1名工作人員同年6月5日在家自殺身亡，質疑此憾事應與劉姓主管有關。

邱泰源表示，據了解，這名人員在民國102到109年間，持續有因身心狀況休假，劉姓主管則是109年3月才到任，在單位重疊時間不長；將針對相關新事證，尤其102年到109年間及健保署台北業務組狀況，會再好好調查，調查到水落石出為止。

職場霸凌 衛福部 邱泰源

延伸閱讀

衛福部霸凌燒 健保署同仁4年前輕生 邱泰源：重啟調查

伏地挺身不算霸凌？邱泰源：僅極少數人感到不舒服

台大婦產科C教授涉性騷 立委陳昭姿：該醫師不應再執業

陳昭姿比喻聖母為代理孕母 教友協會：不當且錯誤

相關新聞

照片看歷史／1955年彌賽亞演唱會 韓德爾神曲感動聽眾

1955年12月16日，台北市中華基督教青年會在台北第一女子高級中學大禮堂舉行第九屆彌賽亞演唱會，演唱韓德爾神曲，300餘年來，一直是為慈善事業唱出光明溫暖的彌賽亞的歌聲，使500餘位聽眾深受感動。

注意力不足過動症易遭霸凌 圖解我國盛行率、有哪些症狀要警覺

國衛院研究發現，兒童時期曾被診斷為注意力不足過動症（ADHD）患者，青春期遭霸凌風險是無此症的1.52倍。專家表示，ADHD常見學習障礙、情緒控管不佳等問題，進而遭同儕霸凌，應早期介入治療。

聯合報一周大事12/8~12/14

更貼近市民的「心」！新北市再新增兩處心衛中心

「健康的心理狀態，是生活幸福指南！」新北市政府一直以來十分重視心理健康議題，為了更貼近每一位市民，讓每位市民都能夠享有在地、可近性的心理衛生服務，於113年11月11日正式啟動第五處蘆洲區及第六處淡水

鳳凰橋科ONE！橋科首排、首發，強勢登場

高雄台積電2025年量產在即，象徵高雄正式邁入AI半導體產業時代，由北到南各大園區也如火如荼地推行中，隸屬南部科學園區（簡稱南科）基地之一的高雄科技園區，目前共有三大園區，包括高雄園區（路竹）、高雄第

永豐銀行「休碳Showtime 綠色生活倡議咖」太威！獲《國家品牌玉山獎》、《亞洲銀行家》肯定

淨零減碳、綠色生活當道，這家銀行做得有點潮！永豐銀行整合全行綠色金融產品和服務，帶領用戶展開一站式體驗休碳旅程，展現不一樣的綠生活態度與思維，專案「休碳Showtime 綠色生活倡議咖」榮獲2023「

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。