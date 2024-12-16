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陳昭姿比喻聖母為代理孕母 教友協會：不當且錯誤

中央社／ 台北16日電

民眾黨立委陳昭姿比喻聖母瑪利亞就是代理孕母，引發爭議。台灣天主教教友傳教協進會前主席陳振貴今天表示，這是不當且錯誤的比喻，也是對所有天主教徒與基督教徒的不敬。

台灣民眾黨立委陳昭姿日前受訪談及人工生殖法議題時，比喻聖母瑪利亞就是代理孕母，遭民主進步黨立委批評胡扯教義。陳昭姿則透過臉書致歉，表示她在不了解聖經教義的情況下做出錯誤比喻。

台灣天主教教友傳教協進會前主席陳振貴今天發表聲明指出，陳昭姿在不了解聖經教義的情況下，稱「聖母瑪利亞就是代理孕母」，做出不當且錯誤的比喻，對耶穌基督與聖母瑪利亞嚴重褻瀆，也是對所有天主教徒與基督教徒的不敬。雖然陳昭姿已於臉書發文致歉，但仍有必要作更正與說明，避免同樣事情再次發生。

陳振貴說明，代理孕母是利用人為的科學技術，透過任何母體孕育胎兒，而童貞聖母瑪利亞生了耶穌，則是天主奇妙的神蹟，依聖經與教會的官方解釋，耶穌基督是天主子，「因聖神，由童貞瑪利亞取得肉軀，而成為人」，因此聖母瑪利亞被稱為「天主之母」，更被天主教徒視同自己的母親。聖母瑪利亞在天主教基督信仰有獨一無二的崇高地位，絕不可被用來形容「代理孕母」。

陳振貴提到，童貞聖母瑪利亞是耶穌基督的母親，她是無玷始胎，參與耶穌基督降生成人的救贖工程，最後蒙召升天，由於天主聖寵的舉拔，受到教會與信徒特別的敬重。

陳振貴表示，2000年前，耶穌基督聖嬰藉由童貞瑪利亞誕生，就是要世人與天主和好以及彼此之間和好，「聖誕節」也是給非天主教者一個機會，去認識和了解聖母瑪利亞，以便日後能用天主教詞彙正確表達天主教的信仰內容。

代理孕母 耶穌 陳昭姿

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