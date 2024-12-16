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駐巴西代表處響應耶誕慈善活動 發揮台人大愛精神

中央社／ 聖保羅15日專電

巴西代表廖志賢偕秘書林芳正，於14日參加在巴西利亞聯邦特區舉行的耶誕年終慈善活動，發揮Taiwan Can Help精神。

耶誕年終慈善活動由世界華人工商婦女企管協會巴西利亞分會會長蔡慈慧發起，駐巴西代表處贊助，共計捐贈基本食物籃215份，協助巴西利亞特區貧困民眾獲得溫飽，並度過暖心的耶誕佳節，約超過百名民眾參加。

當天活動由歡唱聖歌開始，隨後蔡慈慧致詞感謝駐巴西代表處共襄盛舉及教會相關人士協助，使活動能順利進行，並向當地民眾祝福佳節快樂。

廖志賢也感謝蔡慈慧發起此項有意義活動，發揮台灣的愛心，讚許熱心的活動志工無私奉獻及協助，並說明聖保羅台灣僑團12月9日也有發起相關「聖誕無飢餓」活動，捐助4260個食物籃，發揮Taiwan CanHelp精神。

巴西是台灣重要的合作夥伴，今年政府捐贈100萬巴西幣人道援助南大河州遭受洪災的災民，期望深化台灣與巴西各項的合作關係，促進經濟永續發展與文化交流。

活動最後進行合影，並發送物資予現場民眾，主辦單位另規劃會後由一個機車教友志工團協助運送物資，直接贈予鄰近地區的貧困民眾。

巴西 愛心 永續

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