文化部匯聚台流黑潮計畫 國台交與流行樂共舞

交響樂與流行樂共舞，國立台灣交響樂團昨晚在兩廳院藝文廣場舉行NTSO交響派對「聲映經典 潮湧的時代」台灣歌謠演唱會，雖然低溫來襲，仍吸引不少觀眾到場聆賞，持續創造台流黑潮能量。

音樂會由楊智欽擔任指揮，歌手蔡小虎帶來「燒肉粽」、「心所愛的人」和「春夏秋冬」等，緊接著洪榮宏、蔡秋鳳、殷正洋、蕭煌奇、曹雅雯、施文彬、秀蘭瑪雅等人輪番上陣，融合古典樂與流行音樂的經典旋律，透過影像與創作者的故事，讓觀眾從不同角度欣賞這些經典歌曲。

在音樂會的尾聲，施文彬與秀蘭瑪雅攜手合唱「無情人有情天」和「夢中情網」，觀眾紛紛用手機點亮夜空，營造繁星點點，也為整場演出劃下精彩句點。

根據國台交的新聞資料，這次國台交執行文化部「匯聚台流文化黑潮計畫」，將古典音樂從音樂廳搬到戶外，走入群眾中，不僅是在音樂上呈現了交響樂的恢弘氣勢，同時也透過視覺影像呈現了台灣的日常生活場景，讓人們對歌曲的記憶更加生動。

國台交表示，這場音樂會不僅是一次對台灣音樂的懷舊回顧，也是一次創新的音樂體驗。透過交響樂的編制，這些膾炙人口的歌曲以全新姿態呈現，交響樂團演出也將這些經典歌曲以更加莊嚴、感動的方式傳遞給更多人，在不同時代中繼續傳唱。