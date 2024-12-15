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聯合報一周大事12/8~12/14
國內
10日：「台灣2024代表字大選」票選結果公布，「貪」在57個候選字中以8736票拿到第一高票，獲選為今年的年度代表字。
11日：勞動部公務員之死第二次調查報告，認定勞發署北分署前署長謝宜容霸凌，謝宜容另被控挪用公款購買伴手禮，涉指定特定廠商承攬辦公室裝潢，新北地檢署聲請羈押禁見獲准。
14日：台北上海城市論壇邁入第15年，陸委會首次封殺來訪成員，包括上海市台辦主任金梅和媒體記者共11人遭剔除、無法赴台。陸委會稱，中國「懲獨22條」影響兩岸正常交流，涉台官員訪台都會嚴審。
國外
8日：敘利亞反抗軍8日控制首都大馬士革，俄羅斯外交部稱敘利亞總統阿塞德已離開敘國且下落不明。這是2018年以來，反抗軍首次攻進大馬士革，終結實施24年威權統治的阿塞德政權。
13日：川普交接團隊發言人李維特說，邀中國大陸國家主席習近平出席就職典禮。由於史無前例，川普稱，「我們喜歡冒點小風險，看看會發生什麼」。
14日：南韓國會14日通過總統尹錫悅彈劾動議，將使其總統職務停職。
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