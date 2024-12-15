聯合報一周大事12/8~12/14

1969年阿波羅11號成功載人登月，美國登月任務持續到1972年12月14日，太空人塞爾南和施米特搭上阿波羅17號離開月球後結束。在最後一人離開月球的數十年後，眾多國家啟動新的太空計畫，本期新聞時光機帶讀者回顧當年登月競賽，並望向人類探空新的篇章。

2024-12-14 20:00