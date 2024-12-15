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聯合報一周大事12/8~12/14

聯合報／ 本報訊
2024年度代表字票選出爐，「貪」字獲得最高票，由體操國手唐嘉鴻（左二）、書法比賽優選同學楊書璿（右二）、聯合報總編輯王茂臻（右）和律師張嘉予（左）等人共同見證。記者杜建重／攝影
2024年度代表字票選出爐，「貪」字獲得最高票，由體操國手唐嘉鴻（左二）、書法比賽優選同學楊書璿（右二）、聯合報總編輯王茂臻（右）和律師張嘉予（左）等人共同見證。記者杜建重／攝影

國內

10日：「台灣2024代表字大選」票選結果公布，「貪」在57個候選字中以8736票拿到第一高票，獲選為今年的年度代表字。

11日：勞動部公務員之死第二次調查報告，認定勞發署北分署前署長謝宜容霸凌，謝宜容另被控挪用公款購買伴手禮，涉指定特定廠商承攬辦公室裝潢，新北地檢署聲請羈押禁見獲准。

14日：台北上海城市論壇邁入第15年，陸委會首次封殺來訪成員，包括上海市台辦主任金梅和媒體記者共11人遭剔除、無法赴台。陸委會稱，中國「懲獨22條」影響兩岸正常交流，涉台官員訪台都會嚴審。

國外

8日：敘利亞反抗軍8日控制首都大馬士革，俄羅斯外交部稱敘利亞總統阿塞德已離開敘國且下落不明。這是2018年以來，反抗軍首次攻進大馬士革，終結實施24年威權統治的阿塞德政權。

13日：川普交接團隊發言人李維特說，邀中國大陸國家主席習近平出席就職典禮。由於史無前例，川普稱，「我們喜歡冒點小風險，看看會發生什麼」。

14日：南韓國會14日通過總統尹錫悅彈劾動議，將使其總統職務停職。

川普 陸委會

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