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台灣援助幼兒科技教育 前斯洛伐克總理感謝

中央社／ 布拉格14日專電

斯洛伐克代表李南陽與前斯洛伐克總理拉蒂秋娃（IvetaRadicova），12日共同出席台灣援贈斯洛伐克最大兒童醫院附設幼稚園科技教育成果發表活動，拉蒂秋娃感謝台灣的捐助。

拉蒂秋娃指出，自2015年以來，即與駐斯洛伐克代表處合作，成功在斯洛伐克的37所教育機構推動學前科技教育計畫，為培養未來人才奠定了堅實基礎，要感謝台灣的慷慨捐助。

李南陽表示，教育是立國之本，也是國家發展的基石。台灣以先進科技聞名，向來重視教育，並將斯洛伐克視為重要的教育與科技合作夥伴。

李南陽說，感謝拉蒂秋娃積極倡議，讓台灣有機會為斯洛伐克兒童教育發展貢獻心力。今年雙方合作已邁入第10年，期盼未來能有更多機會與斯洛伐克深化合作，為台灣與斯洛伐克的國家發展共同努力。

兒童醫院附設幼稚園園長與教師均對來自台灣的愛心表達誠摯感謝，現場解說如何運用台灣善款購置的教具，啟發學童創意。

幼稚園 成功 斯洛伐克

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