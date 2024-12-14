台灣原民團體清邁藝術週演出 呈現傳統現代碰撞

清邁設計週本週熱鬧登場，台灣原住民表演團體鳩浙恩澇工作室受邀在藝術週期間演出。表演呈現傳統與現代的碰撞與對話，以及部落年輕人回鄉的故事，引起許多觀眾的共鳴。

泰國藝文界年度盛事清邁設計週（Chiangmai DesignWeek）12月7日到15日在清邁老城區內外熱鬧登場，今年邁入第10屆的清邁設計週主題為「從地方出發：透過創意、科技和永續性把在地轉型為國際」（SCALING LOCAL–Transforming Local to Globalthrough Creativity, Technology, and Sustainability）。

清邁設計週由泰國創意經濟局（Creative EconomyAgency）主辦，是在地藝術家、設計師和創意工作者展現作品的重要平台，主辦單位今年邀請了來自台灣的鳩浙恩澇工作室10日和11日在老城區內的蘭納民俗博物館（Lanna Folklife Museum）外連續2晚演出qipu:The Way Back，講述的是原住民部落年輕人找路回鄉的故事。

故事由一位穿著排灣族傳統服飾的女性和4位穿著西裝的男性共同演出，女性表演者吟唱傳統古調，4位男性則搭配輕快的旋律跳著現代舞的舞步，5名舞者的互動，象徵傳統與現代的碰撞與對話。

鳩浙恩澇工作室負責人得陸．鳩浙恩澇（TerudjTjucenglav）是來自屏東排灣族部落的表演藝術者，他接受中央社訪問時解釋，表演中穿著族服的女性代表穩定作品的角色，就像部落的老人家，一直守護在那個地方。

他說，4名男性表演者的表演方式俏皮和詼諧，比較像是外在的誘惑在挑戰著傳統，表演的最後則是排灣族的四步舞，代表青年們用浪漫的方式回家。

在10日的表演結束，因應表演場地是開放空間，表演者邀請現場觀眾圍成一大圈，跳著排灣族的四步舞，11日的表演結束則是邀請觀眾以兩兩成雙的方式用四步舞跳著華爾滋。

整場表演沒有對話，只有女性表演者吟唱古調以及表演者們的肢體互動，得陸．鳩浙恩澇表示，他不擔心語言隔閡，演出也沒有絕對的答案，他們希望用新的表演形式讓觀眾省思，用自己的見解看待作品，以及看看表演可以給自己帶來什麼東西。

得陸．鳩浙恩澇說，他們的表演呼應了今年清邁藝術週的主題，越在地的越國際，這是他們在屏東一直想要走的一條路，也就是讓青年帶著自己所學專業回到部落，讓部落發展起來。

他說，他們的表演象徵著傳統和現代的矛盾和互相碰撞，經過和在地團體與觀眾的交流，他發現許多人想用新的語言和其他人對話，也想守護傳統，這是世界共通的議題。