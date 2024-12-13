民族音樂學先驅呂炳川 文物轉贈台灣音樂館典藏

20多年來，台灣民族音樂學先驅呂炳川的珍貴文物都在南華大學圖書館典藏，今天在呂炳川家屬同意下，轉贈到國立傳統藝術中心台灣音樂館典藏，希望繼續讓學界充分研究與運用。

呂炳川出生於1929年，是台灣首名民族音樂學博士，也是台灣民族音樂學研究的奠基者，畢生致力台灣民歌採集與田野調查，台灣原住民音樂、漢民族傳統樂種及劇種的研究都有所長。1977年出版的「台湾原住民族—高砂族の音楽」唱片集及解說獲日本文部省藝術祭大獎，對學界及文化推廣貢獻良多。

呂炳川音樂文物2002年由家屬捐贈南華大學保存，今年台灣音樂館以專書出版呂炳川的研究著作「臺灣原住民族音樂的研究：比較音樂學的考察」，並辦理系列推廣講座，呂炳川家屬代表呂志宏也表達將這批音樂文物轉贈台灣音樂館的意願，希望完成呂炳川「讓文物能被學界充分研究與運用」的遺願。

目前轉贈文物包括呂炳川的田野調查手稿、筆記、音樂採集影音紀錄包括卡式錄音帶、盤式錄音帶以及錄影帶等；其他還有他蒐藏的資料、樂器、木雕等約2800件，這些資料也將在完成典藏程序後，逐步數位化並提供檢索應用，成為未來民族音樂學術研究與文化傳承推廣的重要資源。

呂志宏表示，很樂見這批珍貴文物能夠被更多大眾接觸與使用，為民族音樂學帶來新的契機。

南華大學副校長賴淑玲表示，南華大學圖書館為呂炳川的特藏規畫專室典藏，以保護珍貴史料，多年來圖書館一直是南華重要的參觀景點，每年接待約數千名訪客，且深獲好評。此次將呂炳川的特藏文物轉贈台灣音樂館，有益讓呂炳川的遺物受到更好的保存及應用，南華大學樂見其成。

台灣音樂館自2015年啟動文物典藏計畫，至2024年已入藏42名台灣音樂家文物，並建置「台灣音樂群像資料庫」、「台灣音樂文化地圖」、「傳藝典藏網」供大眾查詢運用。這次文物轉贈，標誌著呂炳川對民族音樂研究的心血將在專業環境中持續妥善典藏，並且為後世提供珍貴的文化遺產。