政院短片揭卓揆工作日常 一天8行程起跳

行政院長卓榮泰社群今天推出5分鐘短影片，揭祕一天工作行程。拍攝當天，卓榮泰在傍晚5時前共有8項行程，除主持院內晨會與行政院會，還有院外活動致詞、社群影片拍攝，而傍晚離開政院，也是要趕赴另一場重要會議，馬不停蹄。

卓榮泰今天透過社群平台臉書與YouTube，公開揭祕一天的工作行程與細節，拍攝當天是星期四，卓榮泰上午8時30分起主持晨會聽取輿情、9時30分主持例行行政院院會、11時參與小型的首長會議、12時邊用午餐邊配合拍攝社群影片，下午1時便出發前往2個院外行程，車程中則用於了解時事動態或熟讀活動資料。

卓榮泰影片中指出，參與活動前，他會花時間深入了解主題，調整演講內容，確保能清楚連結政策重點，而且與民眾的互動尤為重要，透過貼近生活的對話，增進彼此的理解與信任，傾聽民眾的聲音，感受並掌握社會的脈動。

卓榮泰隨後在下午4時前趕回行政院，主持行政院離島建設指導委員會，他也笑說，「又回來（政院）了，每天就是進進出出、來來去去」，緊接著下午5時又離開政院。他在影片中表示，要趕去參加重要會議，而且這場會議還只是他晚上活動的開始而已。

卓榮泰影片中也提醒民眾，忙碌工作之餘，別忘了抽空陪伴家人，多多休息，為明天的挑戰蓄積能量。而影片中卓榮泰公務行程至少8個起跳，政院人士說，過去鮮少有行政院長向民眾敞開工作日常，這次的影片不僅是分享，更讓大家看見卓榮泰如何全心投入，為台灣努力打拚。