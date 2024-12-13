快訊

面試難題「斑馬是黑底白條或者白底黑條？」 求職者這樣答秒獲聘

羽球年終賽／麟洋配最後一舞無緣4強 李洋落淚：已超乎預期

苗栗縣新增5有形文化資產 獅山勸化堂3古物入列

中央社／ 苗栗縣13日電
「苗栗獅山勸化堂日式觀音木雕像」（圖）以紅檜雕製而成，觀音採立姿，為著名佛師立川金祿刻製，苗栗縣政府審議後通過登錄為一般古物有形文化資產。圖／苗栗縣政府提供（中央社）
「苗栗獅山勸化堂日式觀音木雕像」（圖）以紅檜雕製而成，觀音採立姿，為著名佛師立川金祿刻製，苗栗縣政府審議後通過登錄為一般古物有形文化資產。圖／苗栗縣政府提供（中央社）

苗栗縣政府審議新增5案一般古物有形文化資產，包括獅山勸化堂日式觀音木雕像、文衡聖帝泥塑像、天上聖母泥塑像、饒益院生漆脫胎五尊像及大湖萬聖宮林朝棟統領長生祿位。

苗栗縣文化觀光局今天發布新聞稿指出，經苗栗縣古物文化資產審議會，通過5案指定登錄，其中「苗栗獅山勸化堂日式觀音木雕像」以紅檜雕製而成，觀音採立姿，面部圓潤、表情莊嚴，雙眼微張，額頭有毫光，頭戴正面刻有小尊化佛頂冠，左手持未開蓮花，右手持與願印，為著名佛師立川金祿刻製。

文觀局表示，這尊木質觀音像於1955年隨玄奘靈骨來台，為全日本佛教會代表團贈送給中國佛教會的贈禮，1956年中國佛教會將其迎送至勸化堂安奉，能反映戰後中日兩國間的政治互動與文化交流。

至於「苗栗獅山勸化堂文衡聖帝泥塑像」及「苗栗獅山勸化堂天上聖母泥塑像」以泥塑粧佛技藝製作，頭身比例平衡和諧，仿生表現突出，能代表清末至日治初期福州派大型泥塑神像雕塑風格，深具藝術造詣。

文觀局指出，「苗栗獅山饒益院三大士與二護法生漆脫胎五尊像」以生漆脫胎技藝製作，能體現日治時期生漆脫胎技藝神像的高度藝術性，且台灣現存日治時期以前生漆脫胎神像數量稀少，此類「三大士與二護法」五尊一組的生漆脫胎群像尤為罕見。

另外，「苗栗大湖萬聖宮林朝棟統領長生祿位」製作精美，為感念林朝棟開墾大湖及倡建萬聖宮所立，祿位中央記錄其職銜、職掌、統領棟軍及獲「賞穿黃馬褂」殊榮。

苗栗文觀局長林彥甫說，這次審議後，苗栗縣指定與登錄之有形文化資產計105件，含國定古蹟1處、縣定古蹟17處、歷史建築61處、文化景觀4處、史蹟1處、一般古物21組，期望透過文化資產的指定與登錄，讓民眾更加認識縣內有形文化資產。

文化資產 苗栗縣 觀音

延伸閱讀

名師堪輿！邱逢甲出生地 苗栗銅鑼惇敘堂19日辦說明會

22年深耕在地歷史文化 全台第7座私立博物館落腳雲林西螺

苗縣大湖草莓溫泉季周末登場 恐破4萬車次...替代路線看這裡

苗縣南庄暗夜槍響 2原住民無照持槍打獵挨罰

相關新聞

民族音樂學先驅呂炳川 文物轉贈台灣音樂館典藏

20多年來，台灣民族音樂學先驅呂炳川的珍貴文物都在南華大學圖書館典藏，今天在呂炳川家屬同意下，轉贈到國立傳統藝術中心台灣...

苗栗縣新增5有形文化資產 獅山勸化堂3古物入列

苗栗縣政府審議新增5案一般古物有形文化資產，包括獅山勸化堂日式觀音木雕像、文衡聖帝泥塑像、天上聖母泥塑像、饒益院生漆脫胎...

向美採購M1A2戰車首批38輛抵高雄港 下船禁空拍保密

我國向美國採購108輛M1A2戰車，其中首批38輛戰車今天抵台，原定由陽明海運「營明」輪載運，運抵基隆港，但船運改由另家大型貨輪運抵高雄港，目前預計下午2點進港，軍事迷分析臨時更換下船地點應是該處港口有偏遠封閉，外界很難一窺究竟，可保守國防機密。 由於事涉機密，連港區所轄的高雄港務警察總隊警方也未被通知要派員到場戒備，僅委由保安科代為告知攝影軍事迷禁止在今天下午2時到傍晚5時飛行無人機或空拍。

花蓮美國資料專區揭幕 AIT：培養台灣青年學子韌性

美國在台協會今天指出，花蓮美國資料專區（American Shelf）今天於工研院花蓮OMEGA ZONE揭幕，為民眾提...

威權回復條例修正 請領賠償不影響低收入戶資格

立法院院會今三讀通過「威權統治時期國家不法行為被害者權利回復條例」部分條文修正草案，增訂對相關請求權及所受領財產、給付的...

113年度國營事業預算三讀 規模6兆餘元

立法院會今天三讀通過今年度中央政府總預算案附屬單位預算營業及非營業部分，即國營事業預算和基金，規模加總合計新台幣6兆餘元

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。