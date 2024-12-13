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原民會百萬創業計畫 20團隊獲最高百萬創業金

中央社／ 台北13日電
原住民族委員會13日舉辦「原力大人物交流會-第10屆百萬創業計畫」頒獎典禮，有20家原住民族創業的公司獲獎。圖／原民會提供（中央社）
原住民族委員會13日舉辦「原力大人物交流會-第10屆百萬創業計畫」頒獎典禮，有20家原住民族創業的公司獲獎。圖／原民會提供（中央社）

為扶植原住民族創業，原民會推動百萬創業計畫邁入第10年，今天頒發20家原民創業團隊，每家獲創業金最高新台幣100萬元；已扶植200家、創造3000個就業機會，存續率近9成。

原住民族委員會舉辦「原力大人物交流會-第10屆百萬創業計畫頒獎典禮」，計有20家原住民族創業的公司獲頒此獎，包含湯馬豪祐的「入境隨俗有限公司」、張子聖的「山腳狗創意有限公司」、林心怡的「心空間室內裝修設計有限公司」等。

原民會主委曾智勇Ljaucu．Zingrur 說，除了提供創業金，並導入多樣經營事業培訓課程及顧問與業師實地輔導，協助原住民族企業創業上最需要的資源，以利永續經營。

他並說，「百萬創業計畫」從民國104年起執行，累計扶植200家原住民族創業者，創造超過3000人就業機會，企業存續率近9成。

原民會補充，今天活動現場也邀集過去9年獲得幫助的企業，分享經營、人脈，創造更多商機；14、15日並將在台北車站大廳舉辦「看見太陽回娘家」活動，規畫原住民族旅遊、文創、樂舞、農業4大主題展出，共有50攤位，並有歲時祭儀、溫泉、傳統服飾體驗區等區可拍照打卡。

還有曾晨恩、姚宇謙、貳行程樂團及雅維．茉芮等12組曾獲音樂補助或歷屆Pasiwali大賽前10強歌手或樂團，也會到場演出。

同時有異國風情的原民文化參展，包含馬紹爾群島、吐瓦魯的亞太地區友邦國家，以及台灣夏威夷文化中心交流協會也會設置攤位，介紹其歷史文化，其中台灣夏威夷文化中心交流協會將藉由夏威夷舞蹈的律動，讓民眾感受、認識阿囉哈（Aloha）所代表的關愛、感恩與尊敬的精神。

創業 原住民族 原民會主委

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