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花蓮美國資料專區揭幕 AIT：培養台灣青年學子韌性

中央社／ 台北13日電
美國在台協會副文化官柯羅庚（前排左二）與工業技術研究院副總暨永續長何大安（前排右二）13日為花蓮美國資料專區揭幕。圖／美國在台協會提供（中央社）
美國在台協會副文化官柯羅庚（前排左二）與工業技術研究院副總暨永續長何大安（前排右二）13日為花蓮美國資料專區揭幕。圖／美國在台協會提供（中央社）

美國在台協會今天指出，花蓮美國資料專區（American Shelf）今天於工研院花蓮OMEGA ZONE揭幕，為民眾提供豐富資源，並將持續與在地夥伴合作，致力服務弱勢族群並培養台灣青年學子的韌性。

美國在台協會（AIT）發布新聞稿指出，美國在台協會副文化官柯羅庚（Logan Krusac）與工業技術研究院副總暨永續長何大安今天齊聚工研院花蓮OMEGA ZONE，攜手為花蓮美國資料專區揭幕。

針對花蓮美國資料專區的性質，美國在台協會說明，將為民眾提供豐富資源，包括英語學習資源、兒童與青少年教育讀物、介紹科學知識與美國文化的學習資料，以及赴美留學相關資訊。

美國在台協會指出，將持續與長年以來的在地夥伴合作，包括工研院、花蓮縣政府教育處，以及慈濟大學，致力服務弱勢族群並培養台灣青年學子的韌性，已經共同辦理多場STEAM領域（科學、科技、工程、藝術、數學）教育營，提供學子們AI科技、無人機操作以及科學探索的實作經驗，賦予他們應對各式挑戰所需的關鍵技能與適應能力。

美國在台協會表示，除了位於美國在台協會內的美國中心之外，台北、台中及高雄皆設有美國資料中心、2014年，亞洲第一間美國創新中心在台北設立，美國在台協會同時也積極與各地夥伴合作，在宜蘭、花蓮、台南、屏東及澎湖也陸續設立美國資料專區，並在全台辦理各項教育文化活動。

AIT 留學 美國在台協會 花蓮縣政府

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