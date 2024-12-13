立院三讀修正威權回復條例 劉世芳：完備配套措施
立法院會今天三讀通過「威權統治時期國家不法行為被害者權利回復條例」部分條文修正案，內政部長劉世芳表示，修法確保受領人原有低收入戶等社會福利身分不受影響，也兼顧財產處分自由，完備被害者及其家屬權利回復配套。
立法院會今天三讀通過「威權統治時期國家不法行為被害者權利回復條例」部分條文，增訂對相關請求權及所受領財產、給付的保護規範，使申請者的低收入戶資格不受影響，也保障受領的財產、給付不得被強制執行。
劉世芳透過新聞稿表示，修法後賠償金及返還財產將不計入「社會救助法」等各項法規所定的家庭收入及家庭財產，讓受領人不用擔心領取賠償金或返還的財產後，原有的社福身分遭取消或降級，或因另有債務，賠償金或返還的財產被強制執行的問題，有效保障受領人日後取得社會救助的權利，將實質降低受領人領取賠償金的疑慮。
劉世芳說，感謝立委支持通過法案，讓威權統治時期的被害者權益更加完善，同時也回應社會對於政府作為的期待，展現政府對回復被害者及其家屬權利的重視，確保受領人原有低收入戶等社會福利身分不受影響，並兼顧財產處分自由，讓被害者及其家屬權利回復配套措施更為完備。
她也指出，未來內政部將積極推動賠償及財產返還的審查作業，持續實踐轉型正義工作。
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