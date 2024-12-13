威權回復條例修正 請領賠償不影響低收入戶資格

立法院院會今三讀通過「威權統治時期國家不法行為被害者權利回復條例」部分條文修正草案，增訂對相關請求權及所受領財產、給付的保護規範，使申請者的低收入戶資格不受影響，也保障受領的財產、給付不得被強制執行。內政部長劉世芳表示，此次將實質降低受領人領取賠償金疑慮。

行政院提案版本指出，為完整保障回復被害者或其家屬受損的權利，因此參酌犯罪被害人權益保障法中，有關犯罪被害補償金受領權利的體例，增訂請領賠償金的權利不得抵銷的規定。

三讀條文明定，請領賠償金權利不得抵銷；另外增訂依此條例請求財產所有權被剝奪回復的權利，不得扣押、讓與、抵銷或供擔保。行政院版草案中規定，依此條例受領的財產及給付，不計入社會救助法規定的家庭總收入及家庭財產；除受領人就其受領的財產自願供擔保者外，亦不得作為抵銷、扣押、供擔保或強制執行之標的。

民進黨立委王美惠所提修正動議指出，政院版草案中，只排除社會救助法，但還有多部法規定有以「家庭總收入及家庭財產」為準的相關機制，因此將文字改為「其他法律」。

三讀條文明定，依本條例受領的財產及給付，不計入「其他法規所定」家庭收入及家庭財產。

劉世芳表示，感謝立委支持通過法案，讓威權統治時期的被害者權益更加完善，同時也回應社會對於政府作為的期待，展現政府對回復被害者及其家屬權利的重視；這次修法確保受領人原有低收入戶等社會福利身分不受影響，並兼顧財產處分自由，讓被害者及其家屬權利回復配套措施更為完備。

劉世芳指出，這次修法將實質降低受領人領取賠償金的疑慮，讓受領人不用擔心領取賠償金或返還的財產後，原有的社福身分遭取消或降級，或因另有債務，賠償金或返還的財產被強制執行的問題，有效保障受領人日後取得社會救助的權利，未來內政部將積極推動賠償及財產返還的審查作業，持續實踐轉型正義工作。