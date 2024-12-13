113年度國營事業預算三讀 規模6兆餘元

立法院會今天三讀通過今年度中央政府總預算案附屬單位預算營業及非營業部分，即國營事業預算和基金，規模加總合計新台幣6兆餘元。

根據行政院提出的113年度中央政府總預算案附屬單位預算營業及非營業部分相關編製，附屬單位預算119單位，總收入6兆8074億元，總支出6兆7634億元，今年度國營事業預算在既定施政方針與目標之下，運用國營事業整體資源與非營業特種基金資源配置於當前政府施政重點，增進經營效能，協助重大政策推動。

依據預算法規定，總預算案應於會計年度開始一個月前由立法院議決，並於會計年度開始15日前由總統公布。總預算案審議，如果不能依期限完成時，只要不是屬於新興資本支出及新增計畫，行政部門可以先依照上一年度的預算先執行。

立法院會今天討論今年度國營事業預算和基金，主要是上屆立委留下來的審查紀錄，項目處理依各委員會審查會議決議和協商結論通過；保留部分則於各黨團推派代表發言後交付表決。整體而言，審議結果通過的今年度國營事業預算規模合計6兆餘元，與原編製的預算案增減數差異不大。

不過，本屆立委審議國營事業預算態度謹慎，也有減列預算受到矚目，包括朝野黨團在之前協商時就已同意刪除台電250億元的「火力發電費用」。國民黨立委張智倫說，錯誤的能源政策不應由全民埋單，所以國民黨團提議減列台電250億元多餘的採購能源預算。

今天院會也表決處理未獲共識的提案，包括之前進口雞蛋案引發藍、白立委檢討113年度農業發展基金項下產銷調節計畫相關預算，國民黨團支持民眾黨團的數項提案，酌予減列預算數合計約3億餘元。民眾黨立委張啓楷說，進口雞蛋案，人民想要知道的真相還沒有出來，除了砍預算之外，還要有是非，責任要追清楚。

院會除了通過今年度國營事業預算，也通過數項決議，包括民進黨立委蘇巧慧等人所提，考量長照2.0計畫將於民國115年完成，推估該時台灣已進入超高齡社會，持續開辦長照3.0等相關計畫有其必要，衛生福利部應就需求人數推估持續精進，以確保政策規畫及財務支出規模估測準確性。