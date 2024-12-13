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超前佈署！花蓮縣政府一級機關全面碳盤查

文／ 花蓮縣環保局 提供

花蓮縣長徐榛蔚主持「113年花蓮縣淨零排放推動小組暨氣候變遷因應推動第二次會議」。 圖／花蓮縣環保局 提供
花蓮縣長徐榛蔚主持「113年花蓮縣淨零排放推動小組暨氣候變遷因應推動第二次會議」。 圖／花蓮縣環保局 提供

為加速淨零排放各項政策的推動，花蓮縣政府於2022年成立「花蓮縣淨零排放推動小組」，日前於花蓮縣政府大簡報室召開「113年花蓮縣淨零排放推動小組暨氣候變遷因應推動第二次會議」，由縣長徐榛蔚親自主持，除了與企業共同合作的努力外，縣府各機關也全面推動減碳各項政策，讓花蓮成為最亮眼的淨零城市。

環保局針對花蓮縣淨零排放專案報告。 圖／花蓮縣環保局 提供
環保局針對花蓮縣淨零排放專案報告。 圖／花蓮縣環保局 提供

為達成2050淨零排放的目標，花蓮縣政府自2022年起在縣長徐榛蔚領導下，辦理花蓮縣淨零排放暨氣候變遷因應推動小組會議，全面啟動淨零排放各項工作，花蓮縣政府早於2022年已開始超前佈署，建立溫室氣體盤查基礎，2024年完成依循ISO 14064-1標準的局處、示範鄉鎮及企業自主盤查工作，並計畫於2025年全面完成第三方查驗，領先國家在永續長會議中建議各縣市應於2025年完成機關盤查的目標，我們以七大面向和十六項具體策略，推進2050淨零碳排行動方案，並制定短期、中期與長期溫室氣體減量目標，展現實現淨零的決心，花蓮縣已實現145萬公噸CO2e的減量，提前超越2025年減量112萬公噸的目標，不僅彰顯花蓮縣在淨零排放工作的卓越成效，更是全國減碳績效的典範。

專家學者針對交通面向提出建議事項。 圖／花蓮縣環保局 提供
專家學者針對交通面向提出建議事項。 圖／花蓮縣環保局 提供

今年度開始推動2050淨零轉型五大策略，包括建構智慧共享的綠能策略、推動數位與綠色的產業雙軸轉型、形塑淨零永續的綠生活、政府建立法規調適輔導團隊及行動指引、不遺落任何人的公正轉型等。此外，專家建議未來應善用大數據技術有效減碳，建構能源微電網強化地區韌性與耐災能力，並發揮地利推廣農業碳匯發展，進一步提升花蓮縣的減碳效率與永續發展能力。

縣長徐榛蔚表示，永續是花蓮的日常，淨零排放不僅是短期任務，更是一個需要長期規劃和方向的目標，超前部屬的花蓮淨零，2025年花蓮縣的溫室氣體排放量預計較2020年減少約16%(112萬噸)，2030年則預估將減少59%(405萬噸)，一直到2050年預估將減少100%(689萬噸)，積極展現出花蓮縣在淨零排放工作的努力與成效，在努力推動淨零轉型的過程中，有賴各局處與專家委員們的商討與意見交流，讓我們能夠一步步完善花蓮縣的2050淨零碳排計畫，推動各局處共同協力完成分工與行動方案，讓各項政策更具體、更具操作性，雖然目前花蓮縣已有初步的成果展現，但不能以此為滿足，必須更加努力，縣府未來仍持續在跨部門的合作中，不斷檢討與優化行動策略，以期在本縣建立一個具韌性、可持續的低碳環境。

與會人員踴躍交流。 圖／花蓮縣環保局 提供
與會人員踴躍交流。 圖／花蓮縣環保局 提供

花蓮在實現淨零排放目標方面所面臨的挑戰與機遇，展現了跨領域合作和在地化研究的重要性。淨零排放的工作需要縣府、在地企業及縣民一起來努力推動，未來花蓮縣將持續深化與在地企業的合作，打造機關碳中和示範點、結合有機農業與農產品碳標籤、推動低碳旅遊碳足跡認證、持續建構沼氣發電與循環零廢棄、強化綠能運輸、推動節能建築及建構韌性防災的環境等各項工作。全面帶領花蓮縣大步邁向山海之間尋找對頻，超頻的花蓮淨零。

(花蓮縣環境保護局廣告)

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