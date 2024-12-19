自住當道，地段為王！「遠雄敦富」交通強、機能優，懂生活的人就懂！

自住時代，購屋客的眼光越來越挑，不只選區域，也要考量地段；有了機能，還講求CP值！位於台中北屯機捷特區、好市多對面的「遠雄敦富」因此脫穎而出，成為近期非常具人氣的熱門之選。(圖為好市多北台中店實景拍攝)。 圖／遠雄敦富 提供

「遠雄敦富」位於機捷特區主幹道敦富路上，超過1300坪開闊大基地，三面臨路，綠意景觀和棟距，營造適切的生活尺度，房子採光通風好，住起來就舒服！基地位於好市多對面，步行十分鐘內，麥當勞、滙豐銀行、全聯超市、健身工廠、燦坤、壽司郎、CAFE !N硬咖啡……應有盡有，統一商場開幕後，還會有星巴克、康是美等知名連鎖品牌進駐，可謂「集區域精華於一身」！

「遠雄敦富」位於機捷特區主幹道敦富路上，交通購物機能皆完備，走路5分鐘內就有2家7-11及CAFE !N硬咖啡，生活機能相當便利。(圖為CAFE !N硬咖啡台中機捷門市實景拍攝，步行時間為google map 測量時間)。 圖／遠雄敦富 提供

珍稀立地條件，菁英家庭、自營商、退休族心頭好

遠雄行銷協理楊士瑩表示，「遠雄敦富」開案僅數週，已吸引許多菁英家庭、首購族和退休族前來賞屋，有來自新竹、彰化、嘉義的移居客群，也有台中在地人為二代置產。楊士瑩觀察到，這一波賞屋客多半是自營商或高階主管，擁有相當程度的社會歷練，思考具「全局觀」，也對生活品質有所講究，他們認為「遠雄敦富」的基地條件、2-3房高坪效格局，都很貼近自己的需求，尤其面公園、三面臨路，更是區域少有。

對於講求效率與便利性的菁英份子而言，「遠雄敦富」所在的區域商業、機能充沛，吸引各大企業與連鎖品牌擇木而棲，紛紛來此插旗，且被便捷的交通路網包圍，包括台中命脈74快速道路、捷運綠線、台鐵、機捷等，輕鬆串連14 期、單元12重劃區，距離台中巨蛋、漢神百貨、洲際棒球場車程約15分鐘，無論上班通勤或南北差旅都十分便利，讓地段更顯核心地位。

「遠雄敦富」正對紅瓦厝公園，出門就是綠意，距大坑山步道僅3.6公里，不論在地採買還是綠意休閒，天天都能把生活過成自己喜歡的樣子。(圖為紅瓦厝公園實景拍攝，大坑山步道距離為google map 測量距離)。 圖／遠雄敦富 提供

也有退休族嚮往「遠雄敦富」周遭綠意氛圍濃，家門口有公園，假日還能到大坑山健行，北屯總站商圈，食衣住行各式機能齊全，可說是「要繁華有繁華，要綠意有綠意」，加上遠雄社區五星級公設出了名的豐富優質，退休後天天都能在家渡假，不怕生活無聊，因此打算賣掉老透天，將來移居「遠雄敦富」，把生活過成自己喜歡的樣子，展開精彩的人生下半場！

自有商圈已成形，含金量超高潛力生活圈

楊士瑩指出，大多數的購屋客都是在台中各大重劃區逛過一圈，最後決定落腳於此，關鍵考量點是機捷特區自有商圈已成形，相比其他重劃區可縮短等待期，現在先卡位鎖住價格，待幾年後交屋時，統一商場預計已開始營運，屆時區域的繁榮便利度勢必更優化再提升。除此之外，「價格合理」、「有質感」、「空間格局規劃好」，也是「遠雄敦富」獲得置產客認同的理由，還有外地客衝著遠雄品牌而來，表示「對遠雄的選地眼光與建築品質有信心！」

現今房市自住時代來臨，投資客退場，房市恢復理性交易，對消費者相對更有保障。「遠雄敦富」匯集交通、機能、高坪效規劃等優勢，地段無可挑剔，區域深具未來發展紅利，整體總分相當高，因此成為長期置產看好的新焦點。

遠雄敦富基本資料

基地位置：台中市北屯區敦富路與南興北一路交叉口

接待中心：台中市北屯區敦富路437號

賞屋專線：0800-502-555

坪數規劃：兩房(25坪-27坪)、三房(29坪-37坪)

企劃銷售：遠雄房地產

官方網站：https://www.fgrealty.tw/6qqy9t