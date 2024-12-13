陳文茜曝罹患更惡的黑色素癌已擴散 1封信逼淚「這一生我沒有遺憾」

資深媒體人、知名作家陳文茜日前透露她肺腺癌復發，她昨天深夜在「文茜的世界周報 Sisy's World News」臉書粉專表示，切片之後發現不是原來多數醫生判斷的肺腺癌，而是更惡的黑色素癌，一下子擴散至多個器官，跳到第4期。她PO出台大癌醫中心基層員工寫給她的一封信，讓她感動流淚，「愛是一個具體的動詞」。

陳文茜表示，得知是罹患更惡的黑色素癌，且擴散多個器官，已是第4期，「我未曾沮喪，始終冷靜」。直到收到一封信，「那是一張皺皺的紙，上面親筆寫著工整的字，沒有華麗的詞藻，紙上盡是真誠的情」。寫信給她的是台大癌醫中心裡，將病人送往手術室的醫療基層員工。

她說，簡單的文字，來自一個簡單純潔的心，「我終於流下了眼淚」；不是為她即將面臨比肺腺癌更惡的黑色素惡性腫瘤迅速擴散的生命現實。而是收到此信後，回顧她的人生，「我的心，被滿滿的愛包圍」。一個非親非故的人，對她如此誠摯的祝福，她只有感恩，感動。「這一生，我沒有遺憾」。

●以下為信的內容： 文茜，我愛你 我一直都很欣賞你。 連兒子那知道：你是講話有深度，很有魅力的女人。 我不是追星族，從年輕就默默的欣賞你崇拜你，能夠那麼近的和你說話，和你握上手，我非常感動，何其榮幸呀，你的平易近人讓我更崇拜你。 你又得了癌症，我很心疼。 我從報導中，知道你很有智慧理解〜在生命最後一段旅程要怎麼過？ 如何好好把握它？讓生命更值得更精彩。 我深刻體會不是生病的人需要，每個人都要過好每個今天。 我熱愛我的工作，以傳送（病人）工作為榮，盡自已能力付出，讓自己的生命更具有意義，就如同你一樣。 感謝你為台灣社會的貢獻，感謝你讓我心想事成和你握到手，一切都很感恩。 深信〜一切都是最好的安排，祝福你〜每天都喜樂平安 美X 2024、12.12