快訊

賣地挹注生產！「蘋菓西打」重磅回歸 大飲：明年營收拚恢復正常

「完全垃圾」藥師籲別買5種常見藥品 這款感冒藥也上榜

聽新聞
0:00 / 0:00

政院經發會拚均衡台灣 打造6大生活圈促進發展

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
行政院經濟發展委員會第三次會今登場，鎖定「均衡台灣」。行政院長卓榮泰指出，為縮小城鄉與貧富差距，已規畫「6大區域產業與生活圈」。圖／行政院提供
行政院經濟發展委員會第三次會今登場，鎖定「均衡台灣」。行政院長卓榮泰指出，為縮小城鄉與貧富差距，已規畫「6大區域產業與生活圈」。圖／行政院提供

行政院經濟發展委員會第三次會今天登場，鎖定「均衡台灣」，行政院長卓榮泰指出，為縮小城鄉與貧富差距，現已規畫「6大區域產業與生活圈」，例如北北基宜「首都圈黃金廊帶」及中彰投雲「精密智慧新核心」，並規畫在各縣市推動包括軌道、公路、醫療、居住、農業、水資源、文化、觀光等超過140項重要建設。

卓榮泰會中致詞指出，前兩次經發會已針對「創新經濟」與「包容成長」議題做出7項決議，今日會議以「均衡台灣」為主軸，討論「六大區域產業及生活圈」及「均衡臺灣重大建設」兩大議題，政府也累積近1年時間走訪全國各縣市，盤點超過140項重要基礎建設。

針對「6大區域產業及生活圈」，將台灣分為北北基宜、桃竹苗、中彰投雲、嘉南高屏、花東、離島等6大區域。卓榮泰指出，政府將從國家整體觀點，推動產業發展與公共建設均衡布局，將融入區域治理思維，結合在地特色、資源等元素，打造六大區域產業與生活圈，促進地方就業、產業及繁榮發展，縮小城鄉與貧富差距，提升國家競爭力。

卓榮泰指出，6大區域產業與生活圈除了將促進台灣均衡發展，他也請各主管部會後續積極推動相關計畫，其中有關北北基宜「首都圈黃金廊帶」及中彰投雲「精密智慧新核心」部分，則請經濟部盡速規畫擬訂推動方案陳報，其他區域產業發展則按已核定的方案或計畫持續推動。

針對「均衡台灣重大建設」報告，卓榮泰指出，本案將在各縣市推動包括軌道、公路、醫療、居住、農業、水資源、文化、觀光等超過140項重要建設，發展六大區域產業及生活圈的關鍵基礎建設。目前已有100餘項刻正執行中，請各主管機關務必落實執行；至於目前尚在規畫中的項目，也請在最短時間內完成規畫，盡速開始推動。

此外，為發展六大區域產業及生活圈，卓榮泰強調，國發會已擇定六大區域旗艦計畫，一方面配合各區域發展方向，賦予產業競爭力；另一方面也納入生活面攸關民生的公共基礎建設，有助區域產業及生活圈的平衡發展，請國發會依規畫強化管考，依各區域發展需要持續滾動調整旗艦計畫，並請各旗艦計畫主責機關定期檢視、公布計畫成果及亮點，回應民眾期待。

此外，卓榮泰也請相關部會首長積極爭取立法院支持明年度中央政府總預算的審查，以及爭取「財政收支劃分法」制度的合理性，維護中央政府推動各項政策的國家實力。

最後，卓榮泰表示，賴總統所提的重要國家施政理念，已具體落實在行政院經發會與總統府三大委員會。他也特別要求經發會3次會議9項決議的執行效率，檢討未達預期的事項，政府將在明年擇適當時間再次召開經發會顧問會議，針對上述9項決議做更深入的討論。

卓榮泰 經濟發展 經發會

延伸閱讀

卓榮泰：公部門率先淨零建築轉型 帶動民間合作

開放服務移工不同調？勞動部次長澄清「討論中」 預計春節後提案

政院霸凌通報平台明上線 卓榮泰：盼改變官場文化

共軍演習下雙城論壇是否舉辦 卓榮泰：北市府應審慎

相關新聞

林業署女分署長性騷男職員遭降調 農業部證實

農業部林業及自然保育署傳有女性分署長對男員工性騷擾，林業署表示，本案在去年8月間接獲員工具名提出的申訴案後，立即依據性別...

宮廟招待免費大陸遊 內政部：少數宗教疑配合中共統戰

台中太平區有宮廟發放海報招募年輕人赴福州寺院免費旅遊，遭質疑淪為大陸統戰一級戰區。內政部表示，近年兩岸宗教交流頻繁，然有...

政院經發會拚均衡台灣 打造6大生活圈促進發展

行政院經濟發展委員會第三次會今天登場，鎖定「均衡台灣」，行政院長卓榮泰指出，為縮小城鄉與貧富差距，現已規劃「6大區域產...

6旗艦計畫拚均衡台灣 北北基宜將成首都圈黃金廊帶

力拚均衡台灣，行政院長卓榮泰今天主持經濟發展委員會議時，定調推動6大區域生活圈，並搭配旗艦計畫，其中北北基宜將打造為「首...

衛福部霸凌8案調查出爐 3案成立2人記大過

針對衛福部霸凌案件，衛福部次長呂建德今天舉行記者會說明相關調查進度及懲處。一共有8人涉及霸凌遭到調查，其中3人霸凌屬實，共7人受到處分，包含保護司長沒有涉及霸凌，但因監督不周，也被記申誡一次。另，目前主秘兼社保司長於健保署台北業務組期間涉霸凌案件雖不成立，但仍調離社保司長主管一職。

各縣市建安全衛生防護小組 消防署：消防局長任召集人

賴清德總統先前公告消防法部分修正條文，正研修相關子法，6個月內同步施行。消防署副署長馮俊益今說明進度表示，明年陸續補助各...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。