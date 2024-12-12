政院經發會拚均衡台灣 打造6大生活圈促進發展

行政院經濟發展委員會第三次會今天登場，鎖定「均衡台灣」，行政院長卓榮泰指出，為縮小城鄉與貧富差距，現已規畫「6大區域產業與生活圈」，例如北北基宜「首都圈黃金廊帶」及中彰投雲「精密智慧新核心」，並規畫在各縣市推動包括軌道、公路、醫療、居住、農業、水資源、文化、觀光等超過140項重要建設。

卓榮泰會中致詞指出，前兩次經發會已針對「創新經濟」與「包容成長」議題做出7項決議，今日會議以「均衡台灣」為主軸，討論「六大區域產業及生活圈」及「均衡臺灣重大建設」兩大議題，政府也累積近1年時間走訪全國各縣市，盤點超過140項重要基礎建設。

針對「6大區域產業及生活圈」，將台灣分為北北基宜、桃竹苗、中彰投雲、嘉南高屏、花東、離島等6大區域。卓榮泰指出，政府將從國家整體觀點，推動產業發展與公共建設均衡布局，將融入區域治理思維，結合在地特色、資源等元素，打造六大區域產業與生活圈，促進地方就業、產業及繁榮發展，縮小城鄉與貧富差距，提升國家競爭力。

卓榮泰指出，6大區域產業與生活圈除了將促進台灣均衡發展，他也請各主管部會後續積極推動相關計畫，其中有關北北基宜「首都圈黃金廊帶」及中彰投雲「精密智慧新核心」部分，則請經濟部盡速規畫擬訂推動方案陳報，其他區域產業發展則按已核定的方案或計畫持續推動。

針對「均衡台灣重大建設」報告，卓榮泰指出，本案將在各縣市推動包括軌道、公路、醫療、居住、農業、水資源、文化、觀光等超過140項重要建設，發展六大區域產業及生活圈的關鍵基礎建設。目前已有100餘項刻正執行中，請各主管機關務必落實執行；至於目前尚在規畫中的項目，也請在最短時間內完成規畫，盡速開始推動。

此外，為發展六大區域產業及生活圈，卓榮泰強調，國發會已擇定六大區域旗艦計畫，一方面配合各區域發展方向，賦予產業競爭力；另一方面也納入生活面攸關民生的公共基礎建設，有助區域產業及生活圈的平衡發展，請國發會依規畫強化管考，依各區域發展需要持續滾動調整旗艦計畫，並請各旗艦計畫主責機關定期檢視、公布計畫成果及亮點，回應民眾期待。

此外，卓榮泰也請相關部會首長積極爭取立法院支持明年度中央政府總預算的審查，以及爭取「財政收支劃分法」制度的合理性，維護中央政府推動各項政策的國家實力。

最後，卓榮泰表示，賴總統所提的重要國家施政理念，已具體落實在行政院經發會與總統府三大委員會。他也特別要求經發會3次會議9項決議的執行效率，檢討未達預期的事項，政府將在明年擇適當時間再次召開經發會顧問會議，針對上述9項決議做更深入的討論。