理性中見真章！「中路第一豪邸」成交價合理高CP值，吸引層峰客群把握黃金時機

台灣近期房市回歸理性，對購屋族來說，更是入手的好時機。中悦於桃園中路特區推出百坪豪邸「耑悦」，自去年開案起就推出「誠意價」 ，以每坪均價43萬元回饋品牌VIP，經歷這一年多來全台房價上揚，仍堅持不漲價，目前相當於區域八折價，不只有不少大家族「包層」住一起，也吸引菁英族群相揪「用實惠價格，入主超值豪宅」。

「耑悦」是中悦建設在中路特區的最後代表作。 圖／中悦建設 提供

目前中路特區房價上看6字頭，而位於主幹道60米大興西路精華地段的中悦「耑悦」，坪數規劃為116-122坪，每坪均價仍維持開案時的43萬元，讓許多中悦VIP大呼「不可思議」、「真是買到賺到」！相比桃園中路特區近期新案如：「京懋泰閤 」、「國際ONE」，每坪落在50萬出頭，「昭揚大臻 」、「益騏新画峰」8月成交價約55萬，「璟都中路大苑」10月成交價來到54.9萬，中悦「耑悦」相當於區域的八折價，讓購屋族以實惠價格入主百坪豪邸，解鎖人生成就！務實的價格策略，也讓品牌忠實顧客「不用怕買貴，面對未來市場變動更能立於不敗之地」。

中悦「耑悦」 坪數規劃為116-122坪，每坪均價43萬元， 相當於區域的八折價。 圖／中悦建設 提供

影后也瘋狂！「3高」優勢磁吸高端買家

Netflix影集《影后》中，名利雙收的「美魔女」潘茵茵 (曾莞婷飾) 坐擁奢華豪邸，其場景正是桃園中路特區第一名宅中悦「耑悦」。

中悦「耑悦」以24層崗石凌空地標，坐落於大興西路角地，有別於中悦招牌的歐式古典風格，「耑悦」是品牌首次以現代時尚奢華為主題，展現簡潔、優雅的精品質感。走進社區，入眼的是斥資2500萬打造的日式園藝造景，老樹綠意簇擁，讓豪宅主人回家就能轉換心情，徜徉於庭院意境氛圍中；8米3挑高大廳氣勢恢弘，搭配義大利水晶燈、施力仁「金鋼犀牛」雕塑藝術，更顯低調奢華。

「耑悦」泳池採用杜拜精品五星級設備、專業銅銀離子過濾殺菌系統。 圖／中悦建設 提供

公設規劃中悦享譽盛名的咖啡廳、景觀健身房、瑜珈室、撞球室等，游泳池則採用杜拜精品五星級設備、專業銅銀離子過濾殺菌系統，讓自家社區泳池媲美高級運動中心，天天都能在家游泳放鬆身心；地下停車場車道更是為愛車人士量身打造，全面配備適用低底盤跑車的1:8斜率車道。建材配備更把規格拉到最高，祭出YKK鋁窗、三菱電梯、日本原裝日立中央空調壓縮機、義大利原裝進口敵銳門等，所有住戶期待的，「耑悦」都已經事先設想好。

在地房仲業者指出，中悦「耑悦」位於區域精華地段，三面臨路、超過1700坪寬闊大基地，116、122坪均質規劃，具有「指名度高」、「保值性高」、「鄰居身價高」三大特色，不僅在桃園客群中引發熱議，對於雙北客層也十分具有吸引力。有自營商、退休族群，一次買多戶，全家族一起住在同一個社區，互相照應之餘，也能保有私人領域，共居不同居，讓家人感情更凝聚。 還有中悦VIP從藝文特區來此置產，更邀請好友一起當鄰居，大家一起住進更好、更新的豪宅，與區域未來一同成長。

「耑悦」位於區域精華地段， 開車出門約三分鐘可上桃園交流道。 圖／中悦建設 提供

百坪豪邸限量出品，賣一戶少一戶

目前在桃園十大名宅中，中悦品牌即佔了半數，「耑悦」是中悦在中路特區最後一棟代表作，也是區域少數均質超過百坪的正統豪邸，堅持不隨波逐流、也不哄抬價格，展現豪宅非凡氣度與保值力。珍稀限量88戶，絕版敬獻懂價值的知音。

中悦耑悦

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