台灣數位競爭力贏過中日！企業總部成轉型升級關鍵

AI時代，數位競爭力是企業決勝關鍵點！根據瑞士洛桑管理學院(IMD) 最新發布的「2024世界數位競爭力調查評比」，台灣在全球67個主要國家和經濟體中排名第九，在亞太地區則是排名第四，落後新加坡、香港和南韓，超越中、日。

台灣數位競爭力在亞太地區則是排名第四，落後新加坡、香港和南韓。 (圖／甲山林廣告提供)

展望台灣產業的未來，數位轉型已經不再是企業的選項，而是必然的發展趨勢。企業若想應運新科技重新定義客戶體驗、商業模式及營運流程，尚需企業總部硬體建築的加持。現今台灣各地市中心辦公大樓屋齡已趨近老舊，屋齡20年以上的大樓已超過60% ，讓各大企業掀起一波換樓潮！

商用不動產業者指出，現代營運講求效率和彈性，舊有的商業模式、軟硬體設備無法支持講究數位高效的業務需求，加上商用不動產租金持續高漲，也促使企業不得不考慮「租不如買」的策略，降低租賃成本，同時運用靈活的資產配值保持競爭力。

綜觀而言，企業總部升級可接軌大環境ESG趨勢，有助國際接單；高規格門面、具現代感的空間規劃，也能提升員工的向心力，有助招募菁英人才。倘若企業有接待外賓、走向國際的需求，選擇地標級建築，門面即名片，可加持企業品牌力，讓企業身價不言而喻。

近年國際A咖建築團隊Aeda在亞洲刮起一陣地標商用不動產旋風！市場盛傳：「Aedas建築作品在哪裡，那裡就是城市經貿核心CBD。」Aedas設計的商辦不僅空置率極低，更是區域備受矚目的焦點。位於「台北華爾街」復興北路、長安東路的「國家企業廣場」，以金流瀑布曲線勾勒優雅線條，帶出聚寶盆意境，是台北市精華區稀有100-1000坪大坪數、可購置入手的國際A辦，在企業界掀起高詢問度。

國家企業廣場是台北市精華區稀有100-1000坪大坪數、可購置入手的國際A辦，圖為3D模擬圖。 (圖／甲山林廣告提供)

Aedas也在炙手可熱的北士科園廊帶、距捷運奇岩站150米核心區段打造「IBC環球企業總部」，凌空27層、挑高10米氣派門廳，賦予企業不同凡響的高度，2樓露天泳池、空中交誼會所展現領袖層峰視野，為企業打造驕傲門面，接軌ESG趨勢，提升世界能見度。160-8000坪尺度，集結交通、水岸、智能化設備、商圈機能等，為企業奠定產業霸主的基石。

IBC環球企業總部位於奇岩站核新地段，空中會所收攬城市美景，展現領袖高度。圖為3D模擬圖。 (圖／甲山林廣告提供)

桃園是國門首站，Aedas於桃園市政特區主幹道60米大興西路打造「NFC環球經貿中心」，串連桃園市政府、中正藝文特區、桃園車站、司法園區等產業量能，是區域前所未見第一座國際A辦，也為桃園新頂辦聚落定錨。「NFC環球經貿中心」坐擁2500坪大基地、新穎現代的建築外觀。100-800坪空間彈性規劃，滿足企業ESG永續轉型、二代接班的需求，勢必將成為「大咖企業」的代名詞。