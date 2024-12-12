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綠色和平質疑12艘漁船涉強迫勞動 漁業署將徹查

中央社／ 台北12日電
綠色和平東南亞分部發布最新調查報告，揭露2019年至2024年印尼漁工投訴疑似涉及強迫勞動和非法漁業的10起案件，全數案件與12艘台灣籍遠洋漁船有關，今召開記者會說明。圖／綠色和平提供
綠色和平東南亞分部發布最新調查報告，揭露2019年至2024年印尼漁工投訴疑似涉及強迫勞動和非法漁業的10起案件，全數案件與12艘台灣籍遠洋漁船有關，今召開記者會說明。圖／綠色和平提供

綠色和平今天指有12艘台灣漁船涉及10起印尼漁工疑遭強迫勞動及非法漁業，籲行政院公布「漁撈工作公約施行法」立法時程。漁業署說，草案預告完成彙整中，並將徹查所指個案。

綠色和平舉辦記者會表示，綠色和平東南亞分部9日發布的最新調查報告「捕撈利益，罔顧生命」，揭露108年至113年有印尼漁工投訴疑似涉及強迫勞動和非法漁業案件10起，全數與12艘台灣籍遠洋漁船有關。

農業部漁業署回應，9月22日已完成「漁撈工作公約施行法」草案，彙整各界意見後會送行政院核定，再提案由立法院審查立法。

綠色和平上述報告並指出案例，有漁工指稱台灣遠洋漁船疑似涉及「欺騙」與「扣留身分證」，而這2項是國際勞工組織（ILO）的強迫勞動指標。其中11艘疑似涉及「濫用弱勢處境」、「抵債勞務」等指標，導致漁工陷入債務及剝削的惡性循環。

並有漁工指平均每天工時達21小時，3餐食物幾乎過期或腐爛，發燒生病也無法取得適當的醫療照護；有1名漁工右眼因事故永久失明，未獲立即醫療處理，事後未獲足額賠償。

還有「新聯發168號」有3名印尼漁工受困模里西斯海港2年。綠色和平台北辦公室海洋專案主任鍾孟勳質疑，台灣漁船疑違反「境外僱用非我國籍船員許可及管理辦法」。

報告也稱有3艘漁船疑似涉及非法漁業（IUU）行為，根據部分漁工告知疑似涉及捕鯊割鰭，若屬實，已違反「遠洋漁業條例」割鰭棄身相關規定。

漁業署說，報告所指疑涉違規個案，將調查具體事證，依法查處；其中「新聯發168號」案件已與印尼政府等跨國處理完成，已取回薪資、返國。

針對不當收費、扣留文件等質疑，漁業署表示，111年已修法要求船主須直接全額給付船員薪資，不得由外國仲介轉付，並自同年起跨部會執行「漁業人權行動計畫」，由漁業署增聘60名檢查員，大幅提高勞檢頻率，涵蓋率逾92%，經查違規屬實依法核處，檢查強度、涵蓋率逾國際。

另外，從111年起提供Wi-Fi設備費及通訊費補助，鼓勵漁船開放船員使用，並與民間、船員及產業團體合作討論制定使用指引，但因環境尚未成熟，將再檢討推動策略。

印尼 外籍漁工 漁業署 遠洋漁業

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