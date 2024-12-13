快訊

MiLB／外媒揭林昱珉今年苦練卡特球 預測登大聯盟時間點

沒有最低只有更低！尹錫悅最新民調出爐 幾乎跌剩個位數

手機接飯店USB充電孔跳出恐怖一幕 網急喊：我改用行動電源了

臨河堤最有「植」感新北社宅 三重基地開工動土

文／ 新北市政府城鄉發展局提供

▲市長侯友宜12日出席三重社宅開工動土典禮。 （圖／新北市政府城鄉發展局提供）
▲市長侯友宜12日出席三重社宅開工動土典禮。 （圖／新北市政府城鄉發展局提供）

「三重區三重段停車場及青年社會住宅」12日舉行開工典禮，為三重區首座市府興建社宅，採停車場與社宅共構模式，規劃汽車車位151格、機車車位460格，供給周邊居民停車使用需求，並提供440戶居住單元，分別為經濟房型40戶、1房型278戶、2房型84戶、3房型38戶，兼顧管理需求、使用彈性及住戶數，取得綠建築、智慧建築及耐震等認證標章，納入無障礙通用及BIM規劃設計概念，並以2050年淨零排放目標導入節能減碳建築設計，同時引進身心障礙者社區日間照顧中心及社區長照機構等公益空間，提供附近住戶及周邊居民托老照護服務，照顧更多不同需求的市民朋友。

▲空中花園模擬圖，可眺望遠處河濱綠地。 （圖／新北市政府城鄉發展局提供）
▲空中花園模擬圖，可眺望遠處河濱綠地。 （圖／新北市政府城鄉發展局提供）

本處社宅具極佳的多元機能及交通便利性，鄰近臺北捷運及桃園機場捷運三重站，僅步行2分鐘即可到達，周邊機能設有新北市聯合醫院三重院區、三重國民運動中心，更緊鄰全國最大的河濱公園如幸福水漾、辰光橋、新北大都會公園，可於社宅空中花園眺望視野開闊的河堤美景，並於社宅一樓設有呼應捷運人潮的雙排植栽及綠蔭商店，於人行道設置休閒座椅，而明亮醒目的外租停車場出入口，以造型鋁板創造入口意象，營造最有「植」感的青年社會住宅。

▲市長侯友宜致詞。 （圖／新北市政府城鄉發展局提供）
▲市長侯友宜致詞。 （圖／新北市政府城鄉發展局提供）

侯友宜12日親自主持開工動土典禮，祈福社宅工程順利進行、工程人員施工平安，並表示新北市持續透過都更分回、容積獎勵捐贈、整體開發等多元取得方式興辦，並與中央合作增加本市社宅量能，目前已合作興辦社宅短期達3.3萬戶，其中三重區已完工、興建及規劃設計中達4085戶，新北市政府未來將持續推動社宅量能，以達長期4.5萬戶之目標，讓社會住宅遍布於多個行政區，照顧更多不同族群的居住權益，落實居住正義的願景。

▲三重區三重段社宅模擬圖。 （圖／新北市政府城鄉發展局提供）
▲三重區三重段社宅模擬圖。 （圖／新北市政府城鄉發展局提供）

相關新聞

陳文茜曝罹患更惡的黑色素癌已擴散 1封信逼淚「這一生我沒有遺憾」

資深媒體人、知名作家陳文茜日前透露她肺腺癌復發，她昨天深夜在「文茜的世界周報 Sisy's World News」臉書粉...

照片看歷史／1967年歷史哲學家湯因比訪台 避談政治

1967年12月13日，知名的英國歷史哲學家湯因比（Arnold J. Toynbee）偕夫人，在當日上午11時40分，乘日本航空公司班機來華，作為期兩天的私人訪問。這位當時高齡78歲，滿頭白髮的學者，是應林語堂及天主教南京總教區總主教于斌的邀請，在赴日本講學後，前來中華民國訪問。日本京都產業大學副校長小野良介陪同前來。 由於英國與中華民國目前沒有外交關係，湯因比在松山機場貴賓室中接見記者時，避免回答任何政治上的問題，同時，也不肯深談學術上的問題，及他所著《歷史的研究》一書中的觀點。

女分署長性騷男員工 林業署：已降調

農業部林業及自然保育署傳有已婚女性分署長對另一位已婚男員工性騷擾，林業署昨天證實，該案於去年八月接獲員工具名提出申訴案後...

政院經發會拚均衡台灣 打造6大生活圈促進發展

行政院經濟發展委員會第三次會今天登場，鎖定「均衡台灣」，行政院長卓榮泰指出，為縮小城鄉與貧富差距，現已規劃「6大區域產...

6旗艦計畫拚均衡台灣 北北基宜將成首都圈黃金廊帶

力拚均衡台灣，行政院長卓榮泰今天主持經濟發展委員會議時，定調推動6大區域生活圈，並搭配旗艦計畫，其中北北基宜將打造為「首...

各縣市建安全衛生防護小組 消防署：消防局長任召集人

賴清德總統先前公告消防法部分修正條文，正研修相關子法，6個月內同步施行。消防署副署長馮俊益今說明進度表示，明年陸續補助各...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。