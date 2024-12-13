臨河堤最有「植」感新北社宅 三重基地開工動土

▲市長侯友宜12日出席三重社宅開工動土典禮。 （圖／新北市政府城鄉發展局提供）

「三重區三重段停車場及青年社會住宅」12日舉行開工典禮，為三重區首座市府興建社宅，採停車場與社宅共構模式，規劃汽車車位151格、機車車位460格，供給周邊居民停車使用需求，並提供440戶居住單元，分別為經濟房型40戶、1房型278戶、2房型84戶、3房型38戶，兼顧管理需求、使用彈性及住戶數，取得綠建築、智慧建築及耐震等認證標章，納入無障礙通用及BIM規劃設計概念，並以2050年淨零排放目標導入節能減碳建築設計，同時引進身心障礙者社區日間照顧中心及社區長照機構等公益空間，提供附近住戶及周邊居民托老照護服務，照顧更多不同需求的市民朋友。

▲空中花園模擬圖，可眺望遠處河濱綠地。 （圖／新北市政府城鄉發展局提供）

本處社宅具極佳的多元機能及交通便利性，鄰近臺北捷運及桃園機場捷運三重站，僅步行2分鐘即可到達，周邊機能設有新北市聯合醫院三重院區、三重國民運動中心，更緊鄰全國最大的河濱公園如幸福水漾、辰光橋、新北大都會公園，可於社宅空中花園眺望視野開闊的河堤美景，並於社宅一樓設有呼應捷運人潮的雙排植栽及綠蔭商店，於人行道設置休閒座椅，而明亮醒目的外租停車場出入口，以造型鋁板創造入口意象，營造最有「植」感的青年社會住宅。

▲市長侯友宜致詞。 （圖／新北市政府城鄉發展局提供）

侯友宜12日親自主持開工動土典禮，祈福社宅工程順利進行、工程人員施工平安，並表示新北市持續透過都更分回、容積獎勵捐贈、整體開發等多元取得方式興辦，並與中央合作增加本市社宅量能，目前已合作興辦社宅短期達3.3萬戶，其中三重區已完工、興建及規劃設計中達4085戶，新北市政府未來將持續推動社宅量能，以達長期4.5萬戶之目標，讓社會住宅遍布於多個行政區，照顧更多不同族群的居住權益，落實居住正義的願景。