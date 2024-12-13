聚焦中和科技重鎮「這一站」 萬大線百億捷運聯開，全城矚目

萬大線一期施工進度近75%，預計2027年完工。以萬大線為引擎，串連中正、萬華、永和、中和、土城，促進區域總體再生，為未來10年、20年的雙北生活圈，灌注深厚動能基礎。沿線結合文化、科技廊帶，翻轉都市新貌，風華榮耀再現。未來萬大線也是繼中和新蘆線、環狀線之後，行經中和的第3條捷運線，此次終於對接中和資通訊科技重鎮，打通中和產業任督二脈，一舉擴大運輸版圖。

未來萬大線與環狀線構成新十字路網，從線至面擴大運量，1站雙捷運，5站到板橋站轉搭高鐵，約14分鐘左右到中正紀念堂站。可換乘淡水信義線到台北雙星特區、大安、台北101，以及松山新店線往西門、古亭，提高換乘靈活性。吸引資金沿軌道進行投資，帶動更多人潮與就業，為中和發展注入均衡活水。

台灣科技廣場，實景拍攝。 圖／海悅國際開發 提供

萬大中和線「連城錦和站」緊鄰遠東世紀廣場

新北市政府定調中和為AI發展的關鍵聚落，憑藉紮實科技底蘊，構成上中下游完整產業鏈。中和極具指標性科技園區—「遠東世紀廣場」集結數十家上市櫃企業，連同週邊台灣科技廣場、台灣科技公園、遠雄擎光、華固中原置地等，眾多企業總部正陸續喬遷就位，馥華大洋開發案，也正蓄勢待發。準備復刻下一個內湖、南港，現在正要啟動。未來中和將不只是捷運大城，更是匯聚高階科技的知識城邦。

台灣科技公園，實景拍攝。 圖／海悅國際開發 提供

COSTCO富境商圈 饗樂生活風格

未來「連城錦和站」因位處科技廊帶，每日大量通勤上班族湧入，鄰近民生百業自成蓬勃，各大金融機構林立。約10分鐘左右車行半徑，COSTCO、家樂福、大潤發，三大量販店就像自家後廚，捷運也是一站就到。華燈初上，熙來攘往的連城黃昏市場，有最道地的人情味。南山威力購物廣場，2萬坪空間吸引連鎖品牌進駐，燦坤旗艦店、特力屋、HOLA，要妝點居家空間，來就對了。

中和環球購物中心、比漾廣場，雙和最接地氣百貨，蒐羅UNIQLO、ZARA、無印良品、宜得利、威秀影城，加上精選異國餐廳美食，最適合假日全家大小吹冷氣出遊。比漾廣場豐富的衣著彩妝保養，就像時尚伸展台，誠品書店放緩步調，即使隨意逛逛也很紓壓。頂樓健身俱樂部，四季溫水游泳池、SPA，療癒雙和人的身心靈。

中和環球購物中心，實景拍攝。 圖／海悅國際開發 提供

公園、校園、醫療 全方位滿分生活

將來從連城錦和站只要輕鬆散步就到萬坪錦和公園，容納新北最大多元遊戲場，28公尺滾輪滑梯、戲水環形水道、友善共融式遊具。相鄰中和運動中心，歷經重新改裝，全面完工重新開幕，游泳池、桌球場、羽球場、籃球場、壁球室，還有少見的直排輪曲棍球場，提供多元化運動空間。附近華中橋河濱公園、中和員山公園、中和四號公園都相距不遠，騎上YouBike，不需刻意規劃，隨時說走就走。

完整學齡教育圈，中和第一所小學，百年大校中和國小，另外錦和國小、錦和高中（國中部）、積穗國中，私立名校南山高中。多元求學管道，開啟孩子天賦，一路伴隨成長。2024年雙和醫院升格醫學中心，是新北市唯一公立醫學中心，持續引進尖端醫療儀器，擁有專用停機坪，成為雙和人健康的守護天使。

「大同新紀元」新北捷運聯開 未來到站即到家

新大同集團近年聚焦軌道經濟開發，板南線海山站「大同莊園」系列，累積上千戶住宅雄厚實力，令市場刮目相看。這次推出中和「大同新紀元」與萬大線連城錦和站聯合開發，具備未來到站即到家優勢，透過捷運地下化，以及超過5000坪以上的大規模開發，重新梳理街廓，打開城市街區與人行尺度動線。

台日豪宅團隊攜手合作，由日本建築大師丹下憲孝，所帶領丹下都市建築設計，精心規劃4棟30-32層鋼骨量體，鞏固建築根基，強化住居安全，用垂直生長的手法，留出更多公共空間，也拉高拉寬視野的疆界。這回結合捷運速度與關鍵樞紐特色，外觀以簡練流暢線條勾勒現代建築地標，隆重揭開中和新生序幕。

未來萬大線 LG07 連城錦和站共構大樓「大同新紀元」透視示意圖。 圖／海悅國際開發 提供

大同新紀元|新北捷運聯開，到站即到家

投資興建:大同資產開發股份有限公司

建築代銷:海悅國際開發股份有限公司

基地面積:約 5255 坪

樓層規劃:30-32F/B5F

坪數規劃:18-50 坪

建築外觀:丹下憲孝

接待會館:新北市中和區建一路 245 號旁

貴賓專線:02-2270-5288

個案官網: https://pse.is/6tp4gr