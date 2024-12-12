每月繳2千就安費遭濫用 雇主協會陳情批「勞部監守自盜」

勞動部濫用就安基金事蹟連環爆，引發繳交每月2000元就業安定費的家庭看護工雇主不滿。台灣失能者家庭暨看護雇主國際協會記者會今赴監察院陳情，批評勞動部監守自盜，挪用、濫花就安基金，呼籲應公布就安基金支出明細，並針對失能者家庭免徵就安費。

雇主協會表示，僅一個年度裡，勞動部購買咖啡幾十萬、裝修辦公室幾千萬，辦技能競賽12億，反觀承諾失能者家庭的事一件都沒辦到。就安基金遭濫用30年，勞動部監守自盜，若發生在上市公司，負責人早就去坐牢了，不是人民過太爽，是政府過得太爽，而政府的腐敗帶來貧窮與無效能，監察院不能再坐視勞動部濫用失能者家庭每年上繳約46億的血汗錢。

雇主協會表示，雇主團體每月依法繳交就業安定費用，近年一直要求勞動部可以停徵失能家庭就業安定費，但得到回應都是研議中，然而政府向失能家庭收取就安費卻拿去濫用，讓雇主情何以堪。

雇主協會呼籲，錢是失能者家庭繳的，必須參與就安基金監管，同時也盼失能家庭免繳就安費。除此，也向監察院陳請，盼能調查前勞動部部長許銘春、審計部審計長陳瑞敏與就業安定基金委員會是否涉及違法、失職。

勞動部回應，將積極檢討就安基金使用情況，未來也將增加專業監理，強化把關機制，並於一個月內提出改善作法。此外，勞動部也會盡快研議如何降低外籍看護工雇主的負擔，有方案會跟社會各界報告。