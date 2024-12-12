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失聯移工境內合法聘雇？ 勞動部：蒐集意見非現行政策
商總理事長許舒博前天透露，政府將思考逃逸移工如何回歸正常程序，但勞動部昨邀相關單位的焦點座談中，各界卻對「移工境內合法聘雇」有所反彈，勞動部次長陳明仁指出，這不是勞動部現行政策，還在蒐集各界意見，未必會列為全國勞動力政策的決定。
本報掌握，行政院長卓榮泰曾多次在相關會議中，提及可思考失聯移工賦歸制度，指示勞動部回去研議，勞動部昨天邀集雇主、移工、仲介、專家學者及移工來源國駐台代表討論此事，但與會團體幾乎一面倒反對失聯移工轉正。
勞動部次長陳明仁解釋，卓榮泰只是針對外界建議做舉例上的說明，他說，轉正一定會涉及到法律修正，並正反意見，「勞動部目前沒有一個政策說會開」，但做為勞工主管機關，有義務完整評估、蒐集各方意見，這也是目前正在進行的事情。
陳明仁解釋，「轉正」涉及失聯移工怎麼失聯的、現在在哪裡，以及用什麼方式轉正，面向很多，「勞動部現在沒有一個轉正的政策在執行」，只是各界有不同聲音，有人呼籲要轉正有人覺得不應該，所以正在蒐集大家意見，也未必會變成農曆年後全國勞動力政策中的決定。
但陳明仁表示，既然院長要求洪部長要做全面性的勞動力政策評估，勞動部評估過程中要了解、掌握各方討論議題，現在都還在初步了解階段。
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