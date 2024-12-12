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林業署女分署長性騷男職員遭降調 農業部證實

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
農業部林業及自然保育署傳有女性分署長對男員工性騷擾，林業署表示，去年10月已懲處降調為署內簡任第10職等非主管職務。記者李柏澔／攝影
農業部林業及自然保育署傳有女性分署長對男員工性騷擾，林業署表示，去年10月已懲處降調為署內簡任第10職等非主管職務。記者李柏澔／攝影

農業部林業及自然保育署傳有女性分署長對男員工性騷擾林業署表示，本案在去年8月間接獲員工具名提出的申訴案後，立即依據性別平等工作法及相關規定召開申訴評議委員會並籌組調查小組進行調查，去年10月已懲處降調為署內簡任10職等非主管職務。

林業署今天證實此事並指出，本案經申訴後，已於規定的2個月內完成調查報告後，提報申訴評議委員會審議，並決議該性騷擾事件成立，處理過程明快且完全符合相關法令。

林業署說，該署調查小組除內聘委員外，也包含外聘專家學者（含律師及性別領域專家），調查過程對當事人及關係人共進行5次訪談，均給予充分陳述意見的機會。調查報告係依雙方訪談紀錄、書面陳述以及其他相關事證綜合考量後作成「性騷擾事件成立」之認定。

林業署指出，依據認定結果，於去年10月將被申訴人由簡任第11職等之分署長（機關首長），懲處降調為署內簡任第10職等非主管職務；且為期避免雙方有業務上接觸機會，業務督導亦指派其他簡任非主管人員處理。

此外，又為避免本案相關人員於調查過程中有任何身心不適情形，案件處理過程中亦同時啟動員工協助方案；另加強性騷擾措施法令及申訴檢舉專線的宣導，並運用數位課程及專題講座強化同仁性別意識及性騷擾防治觀念。

主管 性騷擾 林業署

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