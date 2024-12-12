提升長照住宿機構品質 政院祭獎勵措施最高每年240萬

Meta所屬的Facebook、Instagram 、WhatsApp、Threads等社群媒體平台，台灣時間12日凌晨出現故障，據悉美國、英國等全球多地均出現災情。而今天上午7點半左右，OpenAI公司的人工智慧（AI）聊天機器人ChatGPT也發生全球大當機。OpenAI坦承受歡迎的AI聊天機器人ChatGPT和影音生成服務Sora正發生中斷服務的問題，並持續在官網更新修復進度。這一當機事故導致世界各地的用戶都無法使用ChatGPT，也影響與蘋果公司Siri作業系統的整合。

2024-12-12 12:14