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提升長照住宿機構品質 政院祭獎勵措施最高每年240萬

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
衛福部次長呂建德。圖／行政院提供
衛福部次長呂建德。圖／行政院提供

為提升我國住宿機構服務品質，行政院今天拍板「住宿機構照顧品質獎勵計畫」，針對老人福利機構、身心障礙住宿式機構、一般護理之家、精神護理之家、住宿長照機構等5類住宿型機構，只要符合緊急災害應變等7項指標，最高可獲得每年240萬元的獎勵金。

行政院長卓榮泰指出，台灣將在明年邁進入超高齡社會，盼藉由獎勵計劃提升住宿機構照顧品質，也請地方政府與以及民間機構共同參與，並落實各項指標與執行，持續滾動修正檢討指標內容，讓政策執行與時俱進；他說，請衛福部持續鼓勵機構申請，並協助達到標準以及申請資格。

此次獎勵計畫共有7項指標，分別為緊急災害應變、個別化支持計畫、資訊系統建置、智慧科技應用、人員管理、專業知能提升及維護服務對象權益等7項指標上的表現。衛福部此次特別強調災害應變，要求各機構須熟悉消防設備的使用，並制定完善的應變計畫。

不過，桃園市副市長蘇俊賓在院會中指出，相關指標仍以被照顧者為核心，應該關注照顧者的權益，比如社工、護理人員的工作條件改善。衛福部次長呂建德說明，在「人員管理」指標中，其中一項是訂定晉階久任制度，要求照顧、生活服務員薪資不得低於3萬元，機構還要訂出晉階久任機制，力求改善從業人員薪資、勞動條件。

住宿 薪資 衛福部

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