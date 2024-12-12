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113年度國營事業預算案 拚13日完成三讀

中央社／ 台北12日電

今年度國營事業預算案自1月1日開始執行，但現在已經12月了，今年度國營事業預算案至今立法院仍未通過，朝野黨團今天繼續協商尚未處理部分，預計明天院會拚完成三讀程序。

依預算法第85條規定，國營事業預算主要內容，包括營業收支估計、盈虧撥補預計、固定資產建設改良擴充、長期債務舉借及償還、資金轉投資及盈虧估計等。

關於行政院編列113年度國營事業預算和基金情形，包括營業部分，原列營業總收入新台幣3兆3138億餘元、營業總支出3兆2891億餘元；非營業部分，作業基金原列業務總收入2兆2357億餘元、業務總支出2兆2065億餘元；信託基金部分，項下計有17個基金，共編列總收入2194億餘元、總支出127億餘元。

立法院程序委員會10日開會處理13日至17日院會議程草案內容，經表決通過國民黨團提案，包括討論事項25案，其中第9案為113年度中央政府總預算案附屬單位預算及綜計表—營業及非營業部分案，即國營事業預算和基金。

立法院長韓國瑜今天邀集朝野黨團繼續協商「中華民國113年度中央政府總預算案附屬單位預算及綜計表—營業及非營業部分」案，關於之前在立法院各相關委員會審查時被保留的部分。

接續之前已經進行幾輪朝野黨團協商，今天朝野黨團協商過程中，除了少額減列相關預算，也有部分立委原本主張減列、凍結的提案，譬如食安基金113年度預算「食品安全保護基金-捐助、補助與獎勵-補助經中央主管機關指定或公開甄選者，從事其他有關促進食品安全之相關費用」，增編卻未說明原因，經行政部門溝通說明後，順利化解歧見，改為主決議。

另外，部分爭議提案仍被保留，包括之前進口雞蛋案引發立委檢討113年度農業發展基金項下產銷調節計畫相關預算，立委態度堅持，有待行政部門繼續溝通，否則留待明天院會處理。

民進黨團總召柯建銘今天在朝野黨團協商時提議，鑑於113年度將終了，針對113年度中央政府總預算附屬單位預算營業及非營業部分，建請除院會協商新增之預算凍結案之外，各委員會審查通過的預算結案，均免予凍結，改為提出書面報告之後通過。

柯建銘說，現在已經到了年底，現在處理的今年度國營事業預算案是上屆立委留下來的審查紀錄，包括預算凍結數等，但是現在有時間的落差，有些上屆立委也沒有連任了，本屆立委重新協商，可以有新的處理方式，如果能夠改為主決議，也符合實情，並沒有任何「偷吃步」。

不過，國民黨團和民眾黨團都不同意柯建銘的提議。與會國民黨立委陳玉珍說，恕難同意，立法機構是一直延續下來，多位上屆立委在本屆還是續任立委，否則以後行政部門只要故意拖到年底，是不是就可以用這招，形同「大赦」。民眾黨團總召黃國昌也說，無法同意柯建銘的提議。

朝野黨團今天完成新一輪的協商之後，韓國瑜宣告，協商結果各黨團確認後，交立法院財政委員會彙整，以利明天院會進行保留部分的處理。

柯建銘 立法院 韓國瑜

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