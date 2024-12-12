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宮廟招待免費大陸遊 內政部：少數宗教疑配合中共統戰

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
內政部表示，近年兩岸宗教交流頻繁。圖為示意圖。圖／報系資料照
內政部表示，近年兩岸宗教交流頻繁。圖為示意圖。圖／報系資料照

台中太平區有宮廟發放海報招募年輕人赴福州寺院免費旅遊，遭質疑淪為大陸統戰一級戰區。內政部表示，近年兩岸宗教交流頻繁，然有少數宗教團體疑似配合中共進行統戰活動，兩岸宗教交流應符合規範，切勿被利用淪為中共統戰宣傳工具。

內政部指出，基本上統戰活動跟一般正常交流活動不一樣，正常交流活動基本上是沒有特別的目的，中間也不會牽涉利益；然而統戰活動基本上是用攏絡、動搖和收買的方法，達到政治目的。

內政部表示，近年兩岸宗教交流頻繁，然有少數宗教團體疑似配合中共進行統戰活動，從事兩岸宗教交流應符合規範，秉持對等尊嚴原則進行，藉此展現台灣宗教與民間信仰的特色，增進兩岸人民相互瞭解，讓兩岸宗教交流發揮應有的效益。

另內政部提醒，台灣宗教團體赴陸宗教交流，應注意自身安全及個人資料保護，避免遭受陸方監控或運用個資從事不法行為，甚至可能有遭受非法訊問及觸犯反滲透法的風險。

中共 內政部 統戰

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