遊客爆量、管制不力…小琉球珊瑚受創 監院糾正4機關

監察院昨表示，小琉球沿海珊瑚礁生態系長期遭人為活動破壞，珊瑚覆蓋率平均僅1成，主管機關評估遊憩承載量時未考量海洋生態影響，且對熱門潮間帶遊客總量管制不力，通過監察委員范巽綠、林盛豐提案，糾正海委會、觀光署、鵬管處及屏東縣政府。

監委表示，小琉球活珊瑚礁覆蓋率2015年以前約3成至5成，2016年因聖嬰現象海水水溫異常升高，引發全球珊瑚大白化，但如墾丁等地珊瑚覆蓋率都有恢復，小琉球卻無明顯恢復跡象，2021年至2023年平均珊瑚礁覆蓋率僅約1成，全台最低。學者調查，小琉球海域珊瑚多樣性愈來愈低，呈扁平化趨勢，尤其浮潛與潮間帶踩踏等人為活動，劇烈衝擊珊瑚礁。

監委指出，大鵬灣國家風景區管理處2018年曾委外評估小琉球遊憩承載量，但未考量遊客數對當地生態影響及過度集中濱海景點的現象，確實不當。

監委表示，海委會前年起多次建議鵬管處，重新針對遊客人數上限做適度評估及調整，卻遲未研議，長期消極不作為，難辭其咎。

監委也發現，珊瑚礁生態系對水體中營養鹽含量變化較敏感，海委會卻未研擬更嚴謹適切規定，相較中國、泰國、馬來西亞和印尼海域環境保護規範與力度仍不足，導致珊瑚礁生態系持續惡化，海委會及屏東縣都有檢討改進必要。

對於監院糾正，海委會說，過去無海洋保育法，海委會只能做協調統合機關，無強制力，海保法生效及相關子法完備後，實質能夠扮演監委所期待角色。

屏東縣政府回應，虛心檢討，縣府近年積極作為，包括杉福、漁埕尾以及肚仔坪3處潮間帶，今年7月起收取觀光保育費，降低人為影響。

鵬管處說，已建立登島人數統計制度，並規畫步道串聯景點，將遊客分流至陸域遊憩區，減少海域壓力；亦針對潮間帶進行人流管制，也正推進小琉球「綠色旅遊目的地國際認證」。