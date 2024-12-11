快訊

警巡邏見偽造車牌 車主竟是台南2線3星警官

北台灣冷吱吱…2階段降溫開始 「最凍時間點」曝光恐剩10度

大醫院輕症門診比率增 洪子仁籲提高部分負擔強度

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
新光醫院副院長、台灣醫務管理學會理事長洪子仁說，要真正落實分級醫療，勢必要從調高部分負擔著手，才能引導民眾改變就醫行為。本報資料照片
新光醫院副院長、台灣醫務管理學會理事長洪子仁說，要真正落實分級醫療，勢必要從調高部分負擔著手，才能引導民眾改變就醫行為。本報資料照片

國內醫學中心輕症門診次數逐年增加，民團批評分級醫療失靈。新光醫院副院長、台灣醫務管理學會理事長洪子仁說，這與民眾有至醫學中心就醫的迷思有關，加上民國107年月後，衛福部未再調整不同層級醫院部分負擔強度，難以改變民眾就醫習慣。

洪子仁表示，依現行部分負擔，民眾直接至醫學中心就醫，需要負擔420元，由基層轉診付250元，兩者差距不大，導致許多民眾皮膚科、眼科、感冒等疾病，堅持至大醫院就醫，醫學中心初級照護比率居高不下，要解決此問題，建議比照急診，提高部分負擔，民眾自然就會至其他層級醫院就醫。

為強化分級醫療，健保署曾在107年要求醫學中心、區域醫院一律門診減量2%，目前重啟門診減量措施，但考量各地區醫療資源差異，宜採因地制宜政策，目前正由各分區業務組和醫界代表陸續召開分區共管會議討論。

洪子仁表示，要求所有醫院一律減量並不合理，醫院無法選擇病人，目前大醫院就醫民眾多為常態分布，輕重症患者都有，若民眾因感冒就醫，醫學中心也難將其趕出大門，因此以固定比率要求減量，影響的不僅是輕症門診，重症也可能被減量，且多數醫院有其對策，導致政策無法達到預期效果。

「以共管會議機制約束醫院，是更細緻的方式。」洪子仁建議，健保署可輔導門診比率高於平均值，或上升趨勢較陡的醫院，找出原因進行改善，不過，要真正落實分級醫療，勢必要從調高部分負擔著手，才能引導民眾改變就醫行為。

不過，初級照護比率如何定義，洪子仁認為仍有討論空間。他表示，健保會釋出的統計數據應是以國際疾病分類診斷碼第9版（ICD-9），對應ICD-10的初級照護項目定義，恐導致落差，若單純以ICD-9分析，新光醫院初級照護門診約在5%，且近年數字均持平，沒有顯著增加。

健保署 分級醫療 醫學中心

延伸閱讀

減少吸菸率、健全健保財務 調高菸捐可達雙贏

12強賽／家正婦心疼中…林家正、潘傑楷赴新光醫院就醫傷勢曝

健保財務危機 醫界專家：政府負擔、補充保費都應調漲

看上波波醫商機 知情人士曝有仲介提供「保證班」

相關新聞

大醫院輕症門診比率增 洪子仁籲提高部分負擔強度

國內醫學中心輕症門診次數逐年增加，民團批評分級醫療失靈。新光醫院副院長、台灣醫務管理學會理事長洪子仁說，這與民眾有至醫學...

疑多項工程、採購涉貪待追 謝宜容裁定收押禁見

勞動部勞發署前北分署長謝宜容被控濫用公款招標裝潢工程及購買伴手禮盒涉貪，檢調昨依兵分22處搜索，約談謝宜容、標案承辦人、廠商共23人。檢方複訊後，依涉犯貪汙治罪條例及政府採購法等罪將她聲押禁見，新北地方法院下午3點召開羈押庭，稍早裁定羈押禁見。

更貼近市民的「心」！新北市再新增兩處心衛中心

「健康的心理狀態，是生活幸福指南！」新北市政府一直以來十分重視心理健康議題，為了更貼近每一位市民，讓每位市民都能夠享有在地、可近性的心理衛生服務，於113年11月11日正式啟動第五處蘆洲區及第六處淡水

班班有鮮乳若難執行將調整　卓榮泰：下周會有最後決定

班班有鮮乳政策挨批荒腔走板，行政院長卓榮泰今指出，中央願以經費協助地方政府推動政策，但如果地方政府覺得執行困難、學校人力...

聯合報年度代表字「貪」 韓國瑜：十步內有芳草也有雜草

立法院長韓國瑜今天接見全國好人好事獲獎代表時表示，正所謂「十步之內必有芳草」，因此能在周遭近距離內找到善心人士，但他感嘆...

小琉球遊客爆量衝擊珊瑚生態 監院糾正海委會等4機關

監察院今天表示，小琉球沿海珊瑚礁生態系長期遭人為活動破壞，珊瑚覆蓋率平均僅1成，主管機關評估遊憩承載量時沒有考量對海洋生...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。