因珊瑚生態遭監院糾正 海委會：海保法生效後已有強制力

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
海保署執行海洋保育在地守護計畫，派人在小琉球杉福調查珊瑚生態。圖／海委會提供
海保署執行海洋保育在地守護計畫，派人在小琉球杉福調查珊瑚生態。圖／海委會提供

小琉球沿海珊瑚礁生態系長期遭人為活動破壞，珊瑚覆蓋率平均僅1成，海委會等4機關遭監察院糾正，海委會表示，過去沒有海洋保育法，海委會只能做協調統合機關的角色，沒有強制力，在海保法生效及相關子法完備之後，將實質能夠扮演監察委員所期待的角色。

海委會說，近年來小琉球的珊瑚覆蓋率從7%到14%，但海委會仍對珊瑚屢遭破壞感到非常心痛。2022年起已成立小琉球海域遊憩與生態保育大平台，積極協調相關單位如交通部觀光署及屏東縣政府，逐步強化海域遊憩活動區劃、遊憩浮具管理及潮間帶保護等相關管理工作。

海委會表示，海保法生效及相關子法完備之後，海委會已具有強制力，包括在生態上的禁限制作為，除持續生態調查之外，在漁業資源保護區，下一階段會增加輔導強度。海保署也將持續積極監測及協助復育小琉球地區珊瑚礁生態系，並透過與地方政府與在地團體合作，共同推動珊瑚保育及復育行動。

海委會訂定「台灣海洋遊憩永續管理指引」提供各濱海遊憩主管機關參考運用，強化人數管控。海委會說，過去對於鵬管處委託調查研究顯示的遊客人數上限為1萬5千人仍有疑慮，在海洋委員會委員會議中，均不斷要求應該重新擬定。

海洋委員會自2022年起成立小琉球海域遊憩與生態保育大平台，積極協調相關單位如交通部觀光署及屏東縣政府，逐步強化海域遊憩活動區劃、遊憩浮具管理及潮間帶保護等相關管理工作。海委會並已訂定「台灣海洋遊憩永續管理指引」提供各濱海遊憩主管機關參考運用，強化人數管控。

海保署2021年至今年持續輔導補助屏東縣政府執行生態調查監測及巡守等，逐步提升「琉球水產動植物繁殖保育區」管理成效。

海委會說，海洋保育法今年7月31日經總統府公布，為改善小琉球生態困境，得依海保法設審議會審議並納入外部專家學者、海洋產業利害關係在內的民間團體代表，公告海洋遊憩休閒活動的限制、禁止或其他應遵行事項，在審議通過後據以公告實施。

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