高資產族轉攻商辦！「ETF概念宅」崛起，辦公室也吹小宅風？

台經院日期公布最新經濟預測，由於全球貿易持續擴張，可望帶動國內輸出和民間投資表現，且民間消費穩定成長，預期2025年台灣經濟成長率為3.15%，整體表現「內穩外溫」。經濟展望樂觀，加上後疫時代，新型創業風潮崛起，擁有長期收益的商用不動產，成為高資產族布局重心。商用不動產不受政策影響，又有企業需求支撐，對投資人來說，是「進可攻、退可守」的不敗選擇。

後疫時代，新型創業風潮崛起。 圖／甲山林提供

15-24坪微型辦公室，具E.T.F. 三大優勢

據內政部國土署統計資料指出，2024上半年全台辦公服務類建物建照核發762件，比去年同期成長11.4％。但雖然總核照件數增加，核照總樓板面積相比去年卻減少30.5％，顯示商辦市場也吹起小宅風，和住宅一樣朝向微型化發展。

現今辦公型態改變，15-24坪微型辦公室成新創產業、分公司據點的首選。15-24坪地標級微型商辦，較一般工作室擁有大器門面，方便客戶往來，選址在交通便利的地區，外出洽公省時又省力，更具備多元彈性用途，可自用、可出租，一次具備「Exterior外觀」、「Traffic交通」、「Flexible使用彈性」 三大優勢，是現今商用不動產最火紅的「ETF概念宅」。如果是置產收租，還可達到宛如投資ETF「月月配」、每個月穩定領息的效益。

「新竹帝寶」15-24坪微型商辦，滿足竹科人就近辦公的需求。 圖／甲山林提供

AI稱霸國際，新竹商辦租金水漲船高

新竹半導體產業稱霸全球，商辦卻十分稀缺，根據仲量聯行調查報告指出，新竹商辦聚落租金穩步上揚，年增率達7%至10%，顯示科技產業對當地辦公空間的高度需求，長期供不應求的狀況，促使不少企業主沿著軌道至青埔設點，帶動青埔商辦也「驚驚漲」。

看準企業主的需求，愛山林建設於指標造城案「新竹帝寶」18萬坪美式別墅智慧造城案，除一一打造公園、學校、聯外道路，更規劃5大中心商業區，完美承接竹科強勁的就業需求，讓竹科人不只生活在帝寶，還能就近辦公、鏈結商業資源，發揮群聚效益。首波推出的中央廣場微型商辦 ，位於「新竹帝寶」核心，樓下是商場，樓上是微型商辦，集結休閒、購物、辦公等機能，且鄰近國道和台積電二奈米廠，往來竹科或外縣市也非常便利。15-24坪輕鬆入手，收租自用皆宜。

「新竹帝寶」中央廣場樓下是商場，樓上是微型商辦，集結休閒、購物、辦公等機能。 圖／甲山林提供

辦公室就有空中泳池，工作生活不用二選一

「新竹帝寶」中央廣場微型商辦更導入美式工作思維，於頂樓設置無邊際星空泳池、兒童戲水區、SPA水池等，營造人性化辦公環境，讓工作與生活不再二選一，辦公地點同步提供休閒機能，適度放鬆更能提升工作效率，下班後也能和同事歡聚暢談，或是在泳池畔一邊工作一邊陪伴家人，多個願望一次滿足。

網路科技崛起，讓工作不再受限於地點，商業運作也趨於碎片化，小坪數辦公室提供適切、剛好的空間，與辦公大樓會議商談、一應具全的高機能，未來將成主流。